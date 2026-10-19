Теоретический экзамен в ГАИ будут принимать по-новому

С 1 марта 2027 года будут изменены правила приема экзамена на получение водительских прав. Об этом пишет РИА Новости.
По информации источника, при сдаче теоретического экзамена будет вести аудио- и видеозапись происходящего. При этом в зону видимости камеры должны попадать и экзаменатор, и человек, который сдает экзамен.
Кроме того, видеозапись должна храниться на электронном носителе, который обеспечивает сохранность и высокую степень защиты информации от постороннего доступа.
Ранее сообщалось о том, что водитель мопеда пострадал в аварии в Петрозаводске.