Два российских города предложили переименовать

«Городам-героям» хотят вернуть имена времен Великой Отечественной войны

фото «Петрозаводск говорит»/ Ольга Шаталова

Проект закона о возвращении Волгограду и Санкт-Петербург названий, которые они ранее носили, внесен в Госдуму. На инициативу обратило внимание издание РИА Новости.

Автор предлагает в стране статус городов, имеющих звание «Город-герой». Эти города-герои должны носить названия, которые у них были в период Великой Отечественной войны, а переименовывать их будет запрещено.

Так, Волгограду предлагают вернуть название Сталинград, а Петербургу – Ленинград.

В проекте указано, что все предусмотренные законодательством РФ документы физических и юридических лиц, выданные в Санкт-Петербурге и Волгограде, сохраняют силу вплоть до замены в предусмотренном законом порядке.

Отметим, что Волгоград официально возвращает название Сталинград несколько раз в год по решению муниципальных властей в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, 2 февраля, 9 мая. В эти дни на въездах в город выставляют дорожные знаки с названием «Сталинград».