В аэропорту Москвы задержали иностранца с радиоактивными грибами

Фонящий багаж обнаружили в ходе проверки пассажиров в Домодедово

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Система радиационного контроля «Янтарь» подняла тревогу в столичном аэропорту. У одного из пассажиров, направлявшихся в Узбекистан, обнаружили опасный багаж.

В Домодедово таможенники при проверке багажа 32-летнего иностранца получили тревожный сигнал. Коробка весом более 30 кг фонила. Багаж вскрыли – внутри находилось сыпучее вещество в картонном пакете. На этикетке было указано, что это сушеные белые грибы российского производства. Переносной радиометр-спектрометр показал, что уровень естественного радиационного фона превышен более чем в 10 раз.

По информации «Фонтанки», при первичной идентификации был выявлен цезий — искусственный радиоактивный изотоп, образующийся при делении ядер урана и плутония. Высокие дозы могут вызвать острую лучевую болезнь, в малых дозах цезий повышает риск онкологии.

Роспотребнадзор признал сушеные грибы радиоактивными отходами, от которых нужно избавиться. Производителю партии грибов выдали предписание, продажу приостановили.