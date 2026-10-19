Более 200 детей кормили едой со свинцом в детском саду в Китае

Ради красивого цвета блюд в еду добавляли краску в детском саду в Китае

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Суровому наказанию подверглись сотрудники детского сада в Китае. Их приговорили от нескольких лет тюрьмы до пожизненного заключения за то, что они подмешивали токсичную краску в еду. Так в учреждении пытались сделать блюда «более красивыми» для детей. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на AP News.

Владелице сада назначили пожизненное заключение, исполнительному директору — 15 лет тюрьмы, а четыре повара проведут за решеткой от 6 до 8 лет.

«Красивой», но опасной едой кормили более чем 200 детей. У всех обнаружен аномально высокий уровень свинца в крови. Переизбыток этого вещества в организме способен нанести серьезный вред мозгу и нервной системе ребенка.

Ранее мы писали о сотрудниках кухни в китайском детском саду, которые мыли швабры в кастрюлях.