Грибов Виктор Сухоруков в Карелии не набрал, а зал кинотеатра порвал

В рамках кинофестиваля, приуроченного к 300-летию городов – Петрозаводска и Петербурга – в кинотеатре «Калевала» прошла премьера исторической картины «Бедный, бедный Павел» о жизни и смерти императора России. Зрителей ждал сюрприз! Перед показом на сцену вышел исполнитель главной роли актер Виктор Сухоруков. Начал он творческий вечер своей фирменной улыбкой: «Я приехал воистину в один из любимейших моих городов – в Петрозаводск. Я очень много лет, можно сказать десятилетий, сюда приезжал за грибами».

Артист немного слукавил – все же не только грибы привлекали его в Карелии. Каждый год он старался приехать в Петрозаводск к своему другу – Геннадию Залогину. В 2003 году у популярного артиста не было времени приехать на рыбалку и в лес, но зато он выбрался на премьеру. Петрозаводчане подарили ему мешок сушеных грибов. «Если я не побываю в Петрозаводске, я весь год себя не так хорошо чувствую», - признался Виктор Сухоруков.

Фильм, который презентовал артист, был снят корифеем отечественного кинематографа Виталием Мельниковым. Старшее поколение наверняка помнит его по таким картинам: «Начальник Чукотки», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», который, кстати, снимался в Петрозаводске. Свою новую картину режиссер снимал по историческим источникам той эпохи. Виктор Сухоруков рассказал, как ему досталась роль императора Павла Первого:

«Я так изображал его в разговоре с Мельниковым, каким его вычитал из той хрестоматийной истории, которую нам преподавали. Раскраснелся, лапшу ему на уши вешал. После чего он говорит – ну что, будем считать, что Павел у нас есть».

На встрече артист признался, что не ожидал, что на него обрушится такая популярность после фильма «Брат» и «Брат-2», когда его начали называть Виктор Багров. А в 2003 году петрозаводчане в фильме увидели совсем нового Сухорукова, совсем в новом амплуа.

А вот в общении с публикой он был прежним – открытым, дерзким, но очень трогательным и по-детски наивным. Кстати, когда его спросили – не планирует ли он сыграть на петрозаводской сцене в каком-нибудь спектакле со своим другом Геннадием Залогиным, артист ответил: «Он человек настолько коммуникабельный, что ему не до меня. Ему не до игры со мной еще и потому, что в его театре есть получше актеры, чем Витя Сухоруков». Мало кто из звезд способен на такие откровения, согласитесь! И не чинясь Виктор Сухоруков на прощание пригласил всех петрозаводчан смотреть телеканал «Ника Плюс» - журналисты именно этого канала брали у него интервью.

Полным ходом шло подключение к теплу жилого фонда Петрозаводска. К началу октября уже успели подключить половину квартир города. Специалисты предприятия «Тепловые сети» уверяли, что сбоев не будет. В их центральной диспетчерской наступили горячие деньки. За несколько дней почти 60% жилого фонда работники этого предприятия «утеплили». Первыми изменения в своих квартирах почувствовали жители Ключевой, Соломенного и Сулажгоры. На следующий день тепло пришло в квартиры центральной части города. Начальник Вадим Грачев обещал, что на следующий день (а он выпал на выходной) бригады будут по-прежнему вести работы. И в субботу весь город, наконец, сможет спокойно выдохнуть – перезимуем!

Тогда же заработала насосная станция, которая обеспечивала напор воды в районе от Комсомольского проспекта до Ключевского шоссе. В 2003 году отопительный сезон в столице Карелии начался раньше положенного. Обычно жилой фонд подключают к отоплению, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов тепла по Цельсию. По информации синоптиков, в ту осень такую температуру не регистрировали, было теплее. Однако, Вадим Грачев сообщил, что энергетики пошли навстречу горожанам: «Мы понимаем, что в помещениях уже влажно, их уже нужно просушивать. Создавать людям комфортные условия!» Кстати, синоптики обещали снова морозную зиму. Вадим Грачев отметил, что Петрозаводск должен зиму пережить без проблем.

Таким было 5 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.