«В доме хорошо живут только клопы»

Многодетной семье в Карелии приходится бороться за право на нормальное жилье

Фото: Алина Гапеева

Текст: Алина Гапеева

Фото: Любовь Щербакова

Уже почти десять лет многодетная мама из Пряжинского района, а сегодня супруга военнослужащего, ведет изнурительную борьбу за право просто жить в человеческих условиях. За эти годы она прошла через все: бесконечные походы по инстанциям, десятки написанных писем и столько же формальных отписок, которые не принесли никакого результата. Она даже пыталась достучаться до общественности через эфир программы «Время покажет», но воз и ныне там.

Ситуация критическая

Любовь Щербакова из Чалны Пряжинского района не может самостоятельно справиться с бюрократическими препонами и с надеждой обратилась за помощью в социальную службу «Фонд Защитники Отечества», созданную по инициативе президента для поддержки ветеранов СВО и их семей.

Семья, где воспитываются четверо детей, официально признана многодетной. Более того, и сама Любовь, и одна из ее дочерей имеют инвалидность. Пока отец семейства выполняет боевые задачи в зоне СВО, женщине приходится надеяться только на свои силы. Ее сердечно-сосудистое заболевание требует покоя и элементарного комфорта, однако в реальности покой лишь только снится. Дом, в котором живут Щербаковы, еще семь лет назад был признан аварийным, и сегодня семья вынуждена ютиться в маневренном фонде. Любовь написала «письмо–надежду» в региональный филиал фонда «Защитники Отечества»:

«Ситуация критическая. У меня просто нет сил и физической возможности обивать пороги судов и бесконечных инстанций»,

– написала женщина и попросила социальных координаторов взять их ситуацию на личный контроль.

Замкнутый круг

Но, как выяснилось, на быструю помощь Любе рассчитывать не приходится. Дело в том, что официальный функционал фонда «Защитники Отечества» довольно ограничен. В его задачи входит содействие в назначении мер социальной поддержки, получением выплат, связанных с участием в специальной военной операции, медицинской и социальной реабилитацией, психологической помощью, обеспечением техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, трудоустройством и профессиональным обучением, оказанием юридической помощи. Квартирный вопрос в этот перечень не включен. Именно поэтому, когда за помощью обратилась супруга мобилизованного, в фонде поспешили переадресовать проблему администрации Пряжинского района.

Для администрации района фамилия Щербаковой – не новая. История борьбы этой многодетной матери за нормальные условия жизни началась задолго до того, как началась спецоперация на Украине.

Image

В 2015 году в поселке Чална дом № 49 по улице Школьной 1966 года постройки, где проживала семья, окончательно одряхлел, и администрация признала его непригодным для жизни. С этого момента бюрократический марафон стартовал. Любе пришлось обивать пороги десятков инстанций: от омбудсмена до фонда содействия реформированию ЖКХ. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, семье пришлось оплатить независимую экспертизу, которая подтвердила: жить в таких условиях опасно. Женщине с детьми пришлось переехать во временное жилье, общая площадь которого составляет 58,5 квадратных метра. В общем-то не разбежишься.

«Скелеты» в шкафу новостройки

Дом № 18 по улице Светлой, построенный в 2016 году, на первый взгляд, кажется вполне приличным, однако для семьи военнослужащего, которая проживает в многоквартирном доме с 2019 года, жизнь в нем стала настоящим испытанием.

Image

Первое, с чем приходится мириться жильцам – это качество воды: пить то, что течет из крана, невозможно, приходится покупать бутилированную воду, ходить на колонку. К этому добавились коммунальные беды: из-за протекающей крыши потолок в квартире «украсили» потеки. Но если с бытовыми неудобствами еще можно как-то сосуществовать, то с другими бедами – нет.

Квартиру Любови через полгода после заселения буквально оккупировали клопы. Многодетная мама ведет с ними бесконечную войну, но силы явно неравны. Несколько раз в помещении проводилась обработка против «хищных» насекомых. К примеру, в марте прошлого года она уже вызывала специалистов, заплатив 10 тысяч рублей за дезинсекцию. Однако эффект оказался временным: насекомые постоянно проникают от соседей, и процедуру приходится повторять каждые полгода.

Отчаявшись, женщина обратилась в прокуратуру Пряжинского района. Ответ надзорного ведомства, подписанный прокурором Лебединским, оказался предсказуемым, но малоутешительным. По версии администрации района, виноваты сами жильцы, которые не следят за санитарным состоянием своих квартир, что и привело к нашествию паразитов. В ответе указано, что местным властям поручено провести работу с нерадивыми соседями и обязать управляющую компанию заняться обработкой помещений.

Единственной надеждой была информация о том, что семья Любови включена в программу расселения аварийного жилья. Ожидалось, что в 2026 году им предоставят новую квартиру взамен аварийного, признанного таковым в 2017 году.

Квадратные метры, которых нет

По закону все собственники аварийного фонда могут выбрать способ расселения – получение квартиры или выплата денежной компенсации. Размер компенсации рассчитывают индивидуально, опираясь на среднерыночную стоимость квадратного метра в республике и результаты независимой оценки.

Власти Пряжинского района рады бы помочь супруге мобилизованного Любови Щербаковой, но, как оказалось, свободных муниципальных площадей в районе просто нет, а строительство новых домов даже не значится в планах.

Image

В качестве альтернативы чиновники предложили семье денежную компенсацию – ту самую, что положена собственникам при расселении аварийного фонда. Сумма выплаты составляет примерно 2,5 миллиона рублей. Женщина считает, если опираться на нормативы, семье из шести человек, требуется жилье площадью не менее 96 квадратных метров. При текущей стоимости «квадрата» в 47 700 рублей предложенных денег едва хватит на покупку комнаты в общежитии, но никак не на нормальное жилье для большой семьи. Правда, при расчете субсидий или компенсаций в местной администрации могут применять также иные правила и нормативы, которые закреплены в решении Совета Пряжинского муниципального района от 26 февраля 2008 года №14.

"В администрации прямо сказали: жилья нет и не будет. Предложили компенсацию, на которую сегодня невозможно приобрести ничего достойного",

– сетует Любовь.

В общем, многодетная мама каждый раз упирается в глухую стену. Как выяснилось, проблема вовсе не в отсутствии желания помочь на местном уровне, а в куда более масштабных недоработках.

В администрации Пряжинского района пояснили, что вся «соль» ситуации в том, что Министерство строительства республики попросту не выделило финансирование на возведение жилья в Пряжинском районе. И это при том, что потребность здесь огромная – люди годами ждут переезда из аварийных домов. Более того, для строительства нового пятиэтажного дома уже даже подготовлена площадка: есть земля, есть проект, есть понимание, где именно должны жить люди. Но стройка стоит, потому что нет главного – денег.

Этапы расселения авариек

По состоянию на август 2026 года Министерство строительства России отметило значительные достижения Карелии в вопросах переселения жильцов из аварийного жилого фонда. Из запланированных к расселению 204 тысяч квадратных метров жилья уже удалось переселить более 220 тысяч, что превышает первоначальные показатели.

В 2026 году предполагается переселить около тысячи семей в новые квартиры.

Любовь Щербакова и ее семья в число этих счастливчиков не входят. И это несмотря на то, что у них есть все права на первоочередной получение квартиры: семья − многодетная, муж – на СВО, жена – инвалид, ребенок – инвалид, нормального жилья нет, все ютятся в маневренном фонде в антисанитарных условиях...

У Любови теперь только одна надежда решить квартирный вопрос. В октябре 2026 года на ее проблему обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он взял под личный контроль вопрос о непредоставлении благоустроенного жилья семье из поселка Чална в Карелии и поручил руководителю регионального управления следственного комитета Максиму Козлову провести тщательную проверку.

А что карельские чиновники, к которым Любовь Щербакова по-прежнему пишет письма, заявления, требования? Они, как всегда, кивают головой и разводят руками, как известная китайская фигурка.