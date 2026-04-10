10 апреля 2026, 21:28
Происшествия

Суд назначил третью экспертизу по делу о переломе подполковника МВД

Новое исследование «переломанной» ноги проведут в Москве
судья
фото «Петрозаводск говорит»/ Марина Бедорфас

В суде продолжают рассматривать уголовное дело о переломе подполковника МВД. Дело возбуждено в отношении бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова, где в декабре 2024 года проводил время полицейский.

В пятницу, 10 апреля, судья Петрозаводского городского суда Ольга Ильичева удовлетворила ходатайство прокурора и назначила третью экспертизу по сломанной ноге подполковника. На этот раз экспертизу закажут в Москве.

Напомним, первая экспертиза была сделана в Петрозаводске, вторая - экспертным бюро в Петербурге. Но эти заключения полностью противоречат друг другу. В связи с этим суд назначил еще одно исследование.

процесс Гусейнов

Рассмотрение уголовного дела в отношении охранника «Каудаля» не обошлось без сюрпризов. В суде объявили о замене прокурора. Теперь сторону гособвинения представляет Даниэль Шаяхметов.

Также в суде в качестве специалиста выступил судебный медэксперт Юрий Кириленко. Он приехал из Москвы. В суде представился и пояснил, что является не только врачом и судмедэкспертом, но и юристом. Кириленко полностью поддержал мнение коллег второй экспертизы из Петербурга, которая исключает прямой перелом с применением силы и удара. Эксперт обозначил этот перелом как винтовой, его еще называют твистовый, который потерпевший Борик мог получить только при падении.

«Здесь не может быть речи о тяжелом вреде здоровью. Алексей Борик занимает должность начальника уголовного розыска, он продолжает служить в полиции. По результатам медицинской ведомственной комиссии ему присвоена категория здоровья «А». Это значит, что у него нет инвалидности и других проблем со здоровьем»,

- уточнил московский специалист. 

Потерпевший Алексей Борик в суд не явился, хотя извещение получил. 

 

Охранник ресторана «Каудаль» дал показания в суде
