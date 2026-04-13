Бриллиантовая нога подполковника МВД: суд назначил третью экспертизу

Судья Петрозаводского городского суда Ольга Ильичева удовлетворила ходатайство прокурора и назначила третью экспертизу по сломанной ноге подполковника Борика. На этот раз экспертизу закажут в Москве. Напомним, первая экспертиза была сделана в Петрозаводске, вторая - экспертным бюро в Петербурге. Но эти заключения полностью противоречат друг другу. В связи с этим суд назначил ещё одно исследование. Карельский детективный сериал продолжается. Еще больше удивительных открытий по этому уголовному делу - в нашем сюжете.

Рассмотрение уголовного дела в отношении охранника из ресторана «Каудаль» не обошлось без сюрпризов. Потерпевший Борик на заседание не явился, хотя был извещён. В суде объявили о замене прокурора. Теперь сторону гособвинения представляет Даниэль Шаяхметов. Напомним, до этого дня это был Владимир Луценко.

Кроме того в суде выступил в качестве специалиста судебный медэксперт Юрий Кириленков. В суде он представил документы об образовании. Кириленков является не только судебным медэкспертом, но и преподавателем, а также юристом. Он выступил в качестве специалиста и полностью поддержал мнение коллег второй экспертизы из Петербурга, которая исключает прямой перелом с применением силы и удара. Он обозначил этот перелом как винтовой, его ещё называют твистовый, который потерпевший Борик мог получить только при падении.

Прежде чем приехать в Петрозаводский городской суд, Кириленков ознакомился с семи томами уголовного дела в отношении Руслана Гусейнова, а также со всеми медицинскими документами.

Несмотря на заявления и доводы стороны защиты - это три адвоката, самого обвиняемого Руслана Гусейнова и специалиста из Москвы, суд назначил третью комиссионную экспертизу по сломанной ноге Алексея Борика. Как выяснилось в зале заседания, у потерпевшего по-прежнему, согласно врачебной комиссии, группа здоровья «А». Это означает, что он полностью здоров и готов к службе, что он и делает в должности начальника отдела управления уголовного розыска МВД Карелии. В таких обстоятельствах о тяжелом вреде здоровью речи быть не может. В этом уверен Юрий Кириленков.