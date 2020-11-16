Учительницам из Петрозаводска мэрия выделила квартиру с одним «но»

Двух петрозаводчанок, которые работали обыкновенными учительницами, ровно 20 лет назад поздравляли с новосельем. Мария и Юлия Белонины — одни из немногих городских очередников получили жилье. Субсидию на квартиру выделил город. Но немалую часть средств пришлось доплачивать самим новоселам.

По заверениям петрозаводской администрации, темпы строительства жилья росли. В 2000 году сдали 40 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем в 1998 году. Впрочем, расслабляться было рано: большинство этих метров — коммерческие. Очередь на выделение государственного жилья была длинная, да и она была не одна. Две тысячи человек стояли в очереди по субсидиям. Субсидии выделял городской бюджет. Кому они достанутся — решала жилищная комиссия. В 2000 году всего три квартиры получили петрозаводчане из этой очереди. Сестры Юлия и Мария — в их числе.

«Моя мама с 1980 года стояла в очереди на улучшение жилищных условий, - пояснила Юлия Белонина. - В этом году нам позвонили и сказали, что есть такая возможность. Что мэрия может выделить субсидию семьям, которые стоят уже много лет на улучшение жилищных условий».

В новом доме на Варламова (по стройке еще летом 1999 года мэр с инспекцией ходил) сестры получили двухкомнатную квартиру в 64 квадратных метра. До этого они жили с родителями в «хрущевке» на Кондопожской. Юлия призналась, что ее семья долго отказывалась от неожиданного подарка судьбы: «Вы знаете, здесь при выделении субсидий семья должна доплачивать определенную сумму. Мы нашли возможность. И таким образом нам удалось приехать в эту квартиру». Иными словами — девушки залезли в долги. Семье пришлось выложить за новое жилье 7 тысяч долларов. Субсидия, которую выделил город, составила 187 тысяч рублей.

Короче, государство и семья бюджетников-интеллигентов оплачивали квартиру почти пополам. Так что понятно, почему в новые квартиры не заселялись горожане, чьи жилищные условия гораздо хуже. У них просто не было денег на то, чтобы стоять в очереди на жилье по субсидиям. Вообще же, всего 19 квартир в том году получили обычные петрозаводчане за счет бюджетов всех уровней.

-С одной стороны очень радостно. А с другой — мне очень-очень печально. Потому что без родителей, работнику бюджетной сферы никак такую квартиру не приобрести. И мама у меня врач, она 25 лет отработала... - говорила девушка.

-Даже мэру не купить такую квартиру без помощи родителей, - признался Андрей Демин.

-Вот и что творится?! - подытожили счастливые, но грустные новоселы.

В Петрозаводской мэрии подводили итоги ноябрьских праздников. Единственное, чем был в очередной раз недоволен Андрей Демин — это санитарным состоянием Петрозаводска. Он даже публично заявил, что готов сформировать из себя и своих заместителей бригаду дворников, вооружиться лопатами и убирать город силами чиновников. Еще и собаки справляли свои естественные надобности на каждом углу. Давно уже горожане этим возмущались, как и тем, что благодаря неудовлетворительной вывозке мусора во дворах стало грязно и скользко. Именно поэтому за последние две недели шестеро собаковладельцев были оштрафованы в Петрозаводске за то, что гуляли со своими питомцами в неположенных местах. 272 ржавых автомобильных кузова вывезли с наших улиц. А в остальном наша милиция, как заявил на планерке в мэрии начальник УВД города Сергей Фурсов, занималась обычными вещами: «Не допущено на прошлой неделе ни одного убийства и изнасилования. Причинение тяжких телесных повреждений — шесть случаев. Один разбой. 11 грабежей. 178 краж различных форм собственности. За медицинской помощью обращалось 216 человек. 10 угонов автотранспорта».

Но Андрей Юрьевич, несмотря на благополучные сводки, выразил неудовольствие тем, как город убирается. Более того — мэр Петрозаводска был готов свою дворницкую бригаду и показать всем, как надо убирать мусор: «Может, Демин с Астраханцевым выйдут, бригаду составят, может, вас возьмем в бригаду?», - обратился к подчиненным Андрей Юрьевич, уже бравший в руки метлу.

Телекомпания «Ника», архивом которой мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, первой заговорила о странной сделке с подержанными автобусами, которые закупила петрозаводская администрация для города. Появилось сразу столько нареканий, что руководство Петрозаводска решило заморозить контракт с питерской фирмой «Экстра-Нева». А депутат Законодательного собрания РК Михаил Мрыхин после посещения базы Автоколонны 1126, решил, что эту сделку мало аннулировать. Необходимо открыть по данному факту уголовное дело. Положение с общественным транспортом в Петрозаводске на самом деле в те годы было просто ужасное. Народ злило и то, в каком состоянии этот транспорт находится, и то, что все чаще приходится идти пешком или платить свои кровные рубли при наличии проездного за услуги коммерческих микроавтобусов.

Но если бы петрозаводчане увидели те «Мерседесы», которые нам поставила питерская фирма «Экстра-Нева» по 28 тысяч долларов за штуку, они бы еще больше возмутились. Ведь эти автобусы ни по техническому состоянию, ни по другим критериям просто не могли быть выпущены на городские линии. «Я, конечно, ожидал увидеть плохое, но то, что я увидел... Уже даже чувство злости пропало. Теперь только чувство великого сожаления. Видимо, не зря Автоколонна 1126, где мы сейчас находимся, и где стоят эти автобусы в боксе, находится рядом с РУБОПом, специальным подразделением МВД РФ по борьбе с организованной преступностью», - горько пошутил депутат Михаил Мрыхин.

Ни у кого из работников Автоколонны совета не спрашивали, когда договорились о закупке этих машин. При прежнем мэре, утверждали автобусники, ни одна машина без их участия не приобреталась. Вся техническая сторона лежала на них, а о деньгах заботилась администрация.

«Если действительно за такие автобусы уплачено 28 тысяч, то у меня просто нет слов. Приняли мой депутатский запрос в республиканскую прокуратуру, идет уже вторая неделя. Сегодня я узнал, что в Автоколонне почему-то работники прокуратуры пока не появились», - заявил Мрыхин. В мэрии утверждали, что сделку заморозили. Но пока никто не мог сказать, вернутся ли деньги, выплаченные за этот хлам, в городскую казну. Но можно было уверенно утверждать, что такого позора город еще не знал.

«Я что-то не припомню таких сделок. По крайней мере сделок, к изучению которых — экономической целесообразности, технического состояния транспорта, не привлекали никого из специалистов — я что-то не припомню. Если технический экспертами выступали эти молодые, избранные недавно депутаты Петросовета, видимо, далеко-далеко не безвозмездно, то тут комментариев у меня нет», - развел руками Михаил Мрыхин. Горожане у нас добрые и терпеливые. Но даже они обиделись на родную власть и потребовали призвать к ответу виноватых. Как мы знаем, расплачиваться за ошибку пришлось мэру города Андрею Демину, на которого было заведено уголовное дело.

Таким было 16 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото sochi.ru)