Карелия туристическая: «Унитаз не смыть, зубы не почистить»

Текст, фото: Антонина Кябелева

Стоящий на берегу Ладожского озера поселок Хийденсельга Питкярантского района сразу оглушил своей безысходностью, нарастающей по мере продвижения по основным местным «достопримечательностям». Почерневшие силуэты деревянных домов и полуразвалившиеся сараи под ярким солнцем наступающей весны выглядели особенно мрачно, словно их убогость подсветила сама природа. Пожилые женщины, неспешно тащащие на тележках воду в канистрах, продукты, какие-то вещи, дополняли ощущение безнадеги.

Возможно, мое первое эмоциональное восприятие Хийденсельги далеко от реальности. В поселке встречаются добротные дома, правда нечасто. Здесь появились турбазы. Сюда, начиная с прошлого года, стали заходить теплоходы с туристами. В поселке прекрасный коллектив педагогов в школе, добротный детский садик, а фельдшер Мария Гук пользуется всеобщей любовью. Я попытаюсь рассказать о жизни этого большого поселка со слов самих граждан, пытающихся выкарабкаться из ужасающей нищеты.

Поводом для встречи депутата Законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой с местными жителями стали многочисленные жалобы, поступающие из Хийденсельги. И главная из них — вода, точнее, ее отсутствие. Но обо всем по порядку.

В Хийденсельге живут примерно 1300-1400 человек. По поселку проходит река Янисйоки. Четыре года назад через реку был построен новый мост. На него истратили порядка 13 миллионов рублей. Движение по мосту активное, и деревянный настил порядком поизносился. Как обычно, денег на ремонт пока нет.

Депутат Питкярантского муниципального округа от Хийденсельги Светлана Лобачева рассказала, что в поселок приезжала депутат ЗС РК Татьяна Тишкова и обещала помочь выкроить деньги на ремонт моста.

По мосту с трудом шла пенсионерка, толкая вперед тележку с канистрой воды. В Хийденсельге главная беда — полное отсутствие надежных источников водоснабжения, пригодных для питья. Каждый выживает, как может. Одни опускают ведра в темные воды Янисйоки или идут на Ладогу, другие бредут за водой на оставшийся от финнов родник или пользуются колодцем на другой от моста стороне поселка, третьи заказывают воду в МУП ЖКХ «Дом», которое доставляет ее из Ляскеля. Прошлым летом воды не было ни в колодце, ни в источнике.

Людмила рассказала, что тратит час, чтобы набрать воду и добраться с канистрой до дома:

«Вот спасибо, что дожди были. А летом был кошмар, воды вообще не было. Кто из Сортавалы воду возил, кто из Питкяранты. Но это те, у кого личный транспорт. Водовозная машина к нам приходит раз в неделю по пятницам из Ляскеля. Но это платно. Я хотела записаться, чтобы и мне воду возили, так как очень тяжело самой таскать канистры. Но мне сказали, что заявки они уже не принимают. У нас раньше в поселке были финские водокачки, колонки по всему поселку были. Сейчас ни одной не осталось».

Для того чтобы рассказать о своих проблемах, граждане собрались на небольшой площадке возле сгоревшего клуба.

Сейчас клуб располагается в здании бывшей бани. От старого клуба сохранился фундамент, рядом расположен стадион. Светлана Лобачева уверена, что это идеальное место, чтобы построить здание, в котором могли бы разместиться и школа, и детский сад.

Но жители Хийденсельги в основном говорили о сложностях, связанных с доставкой воды, и разваливающихся домах, которыми управляющая компания «Витязь» не желает заниматься.

По словам гражданам, кубометр воды из Ляскеля с доставкой обходится им в 870 рублей.

«Вода плохая. Пить ее невозможно. Это вода техническая»,

- выкрикивали люди.

Скважины в частных домах есть, но немногие могут себе позволить дорогостоящие работы. В Хийденсельге немало многоквартирных домов, где остро строит проблема водоснабжения.

«Я живу в доме, где подвозная вода. Летом ты еще зубы почистишь перед работой. С работы придешь - воды уже нет. У нас на четыре семьи в доме стоит емкость на пять кубов. А привозят воду раз в неделю. Естественно, не хватает. Унитаз не смыть, зубы не почистить»,

- сказала Юлия Качанова.

Речь идет об относительно новых домах, построенных семь лет назад под расселение аварийного жилья. Качанова живет на улице Центральная и искренне не понимает, зачем нужно было строить дома, которые нельзя обеспечить водой. По ее словам, водителю водовозки дается на закачку воды час: сколько он успеет сделать, столько воды и получают на неделю жители дома. Юлия Качанова вынуждена была докупить емкость для своей квартиры, чтобы летом не остаться без воды. По ее словам, использовать привозную воду для питья или приготовления пищи нельзя. Как выживают в подобных условиях одинокие пожилые люди, она искренне не понимает.

Самое разумное решение проблемы — это организация в поселке хотя бы двух скважин, которыми могли бы пользоваться жители Хийденсельги. Собственно говоря, так и должна была бы поступить местная власть, выполняющая свои полномочия. Вариант привозной воды используется для населенных пунктов, где нет возможности пробурить скважины. Однако власти Питкярантского района, видимо, не ищут простых путей, обрекая сельчан на мучительные поиски воды.

В поселке больше десятка рассыпающихся деревянных двухэтажных многоквартирых домов, построенных полвека назад.

«Трубы рушатся, они скоро упадут нам на голову. Шифер крошится, он сгнил. Невозможно жить»,

- кричали люди.

По их словам, управляющая компания «Витязь» ничего не делает, чтобы поддержать состояние домов. Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии провел выездную проверку и составил целый список работ, которые ООО «Витязь» обязано провести. Правда, пока ощутимых сдвигов в работе управляющей компании граждане не заметили. В 2024 году директора ООО «Витязь» Полякову уже штрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение в срок работ по опрессовке и промывке труб в многоквартирных домах. Но управляющая компания, утверждают граждане, исправно занимается только сбором денег.

Местные жители устроили экскурсию в дом на улице Лесопильщиков, 4 а. В некоторых квартирах уже никто не живет, отдельные окна заколочены фанерой, в других просто нет стекол. Сергей рассказал, что живет здесь с пожилой мамой. Вокруг дома грязь и лужи. У Светланы квартира на втором этаже:

«Это полный ужас. Мы живем, не знаю как. Живешь и боишься. Я живу здесь тридцать с лишним лет. Отопление печное. Крыша протекает, поток проваливается».

В комнате на диване стоит тазик на случай дождя. В доме печное отопление, трубы на крыше постепенно разрушаются.

Но самое страшное — это уличные туалеты. Подойти туда, не обувшись в резиновые сапоги, невозможно. Зловонный запах вокруг дополняет общую картину бытового кошмара. И это не единичный пример. Подобные полуразрушенные строения образуют целую улицу беспросветной сельской жизни.

Рядом с двухэтажным деревянным зданием местной школы стоит солидное недостроенное строение, брошенное в 90-е годы прошлого века.

Здесь предполагалось разместить современную школу и детский сад. Место, рассказали местные жители, было выбрано крайне неудачно, не учли грунтовые воды, которые тут же затопили подвал. Стройку бросили, а здание стало местом притяжения для неблагополучных подростков.

В хийденсельской школе сейчас обучаются 72 ребенка. Здесь сложился очень дружный педагогический коллектив, классы для учеников младших классов оборудованы сенсорными панелями, есть своя библиотека, которая в последние годы пополняется только учебниками, тренажерный зал, музей. Недавно удалось подремонтировать спортивный зал.

Директор школы Ирина Торопина рассказала, что в последние пять лет выпускники девятых классов хийденсельгской школы лучше всех в Питкярантском районе сдают экзамены.

Во дворе школы одиноко стоит скульптура «полинявшего» пионера, напоминающего о советском прошлом. Но не только скульптурная композиция переносит гостей на полвека назад.

Школьные туалеты представляют собой дырки в полу, воду привозят из Ляскеля и закачивают в солидную емкость. Если водовозка приходит вовремя, то воды хватает. Ирина Торопина не скрывает, что районная власть хотела бы закрыть и эту школу. Осталось решить, куда деть детей.

Жители Хийденсельги рассказали, что с прошлого лета в поселок хлынул поток туристов. Сюда стали причаливать большие теплоходы с туристами, направляющими в Сортавалу, горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и другие знаковые места Приладожья. После экскурсий у гостей Карелии остается время, чтобы погулять по Хийденсельге.

И вот тут мнение сельчан разделилось. Одни обижаются, что у приехавших туристов глаза лезут на лоб от ужасающих условий жизни в поселке. Туристы пребывают в настоящем шоке от увиденного и активно выкладывают фотоснимки в соцсетях, делясь своими впечатлениями. Но есть местные жители, которые даже рады, что туристы распространяют правду о том, как люди выживают на берегу красивейшего озера Европы, дескать, пусть страна знает, что представляет собой Карелия не «глянцевая», а настоящая, реальная, живущая с туалетами во дворе, без воды, в окружении нечистот.

Лесозаводу «Ладога» водным туризмом пришлось заняться не от хорошей жизни. Предприятие расположено на берегу Ладожского озера и занимает солидную площадь. Начальник службы безопасности Андрей Александрович рассказал, что лесозавод выполнял заказы для компании «Икеа», но после введения санкций предприятие выжить не смогло:

«Мы березу в основном перерабатывали, и у нас были икеевские заказы. Мы делали брусок для мебели в больших количествах. По двенадцать фур за месяц уходило у нас».

На местном рынке больших заказов найти не удалось. Сейчас распродается оборудование предприятия, где раньше работали больше 60 человек. В перспективе предприятие планирует заняться строительством кемпингов и другой туристической инфраструктуры.

Дебаркадер, который позволяет судам причаливать к берегу, принадлежит компании «ВодоходЪ». По данным информационной базы Seldon.Basis, компания «ВодоходЪ» зарегистрирована в Москве в 2004 году, считается финансово устойчивой, в 2022 году сработала с прибылью в 376 миллионов рублей.

В прошлом году компания «ВодоходЪ» организовала более 50 заходов теплоходов в Хийденсельгу. В нынешний сезон планируется чуть ли не вдвое больше. Первый теплоход ждут 11 мая.

Взору вышедших на берег туристов предстает огромная территория бывшего завода, с остатками продукции, грудами досок, мрачными ангарами. Территория основательно почищена, но все равно понятно, что вы находитесь в промышленной зоне. С первых шагов путешественники открывают для себя другую Карелию – противоположную рекламе о благословенном крае чистейших озер, нетронутых лесов и живописных берегов первозданной природы.

Туристы при всем желании не могут не увидеть, как живется тем, кому посчастливилось здесь родиться. В Хийденсельге нет ни одного общественного туалета, туристов не встречают доброжелательные вывески кафе и ресторанов, им просто негде притулиться, чтобы отдохнуть после насыщенного дня. Зато в изобилии разваливающиеся от времени строения и раздраженные взгляды замученных бытовыми проблемами людей, снующих в поисках лишней канистры чистой воды.

Недалеко от поселка развернулось строительство базы отдыха «На природу». Участок площадью 110 тысяч квадратных метров был выделен без торгов ООО «На природе», которая к 2028 году планирует построить отель с рестораном, бассейном под открытым небом, и банями.

По данным базы Seldon.Basis, ООО «На природу» было зарегистрировано в Петрозаводске в июне 2023 года, в штате числятся три сотрудника, а убытки за 2024 год составили 2,7 миллиона рублей. Компания специализируется на предоставлении мест для временного размещения туристов в кемпингах и туристических автоприцепах.

Многих местных жителей поселка, которые годами не могут добиться хотя бы нормального водоснабжения, бурное развитие туризма, мягко говоря, раздражает. Один из моих собеседников признался, что туристы смотрят на сельчан, как на отсталых аборигенов, удивляясь, как по-разному люди живут в одной и той же стране.

«У нас поселок — туристический, по поселок в беде. Мы все в беде сейчас»,

- считает депутат Светлана Лобачева.

Хоть раз попав в Хийденсельгу, с нею сложно не согласиться. И до безумия обидно, что, живя на берегу Ладожского озера под боком у национального парка «Ледожские шхеры, люди лишены элементарного – чистой питьевой воды. Сегодня многие из них о большем и не мечтают.