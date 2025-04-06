Музей и дом купца Пименова рассыпаются на глазах в Петрозаводске

Туристический сезон не за горами, а некоторые здания в столице Карелии отпугивают своим внешним видом.

В центре города буквально на глазах рассыпается Национальный музей республики. Облупившаяся штукатурка, проглядывающие кирпичи создают угнетающее впечатление.

«Исторический центр города, пл. Ленина, Губернаторский парк, Национальный музей Карелии, интригующая надпись или обращение «северный олень» в старой гнилой оконной раме...Подготовка к праздничным майским мероприятиям тоже идет здесь «полным ходом», как видно»,

- отмечают в сообществе «Подслушано в Птз».

Возможно, туристов проведут по площади Ленина и заведут в центральный вход музея, а то, что творится на заднем дворе так и останется незамеченным.

Хотя еще в 2022 году сообщалось, что музей будут реконструировать:

«Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на третий и четвертый этапы реконструкции здания Национального музея Республики Карелия в Петрозаводске. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение».

Рядом еще один «арт-объект», который годами не могут привести в порядок. Дом горного начальника на улице Энгельса будто стыдливо прячется за забором и сеткой. С этим объектом культурного наследия вроде стало более-менее понятно в последние дни, обещают очередные миллионы и обещают все расконсервировать и отремонтировать.

фото Сампо ТВ 360

Рассыпается и Дом купца Марка Пименова на Луначарского, где в последнее время располагался гинекологический стационар. А теперь и ходить рядом страшно.

фото «Петрозаводск говорит»

По периметру объекта культурного наследия расставлены деревянные конструкции, растянуты предупреждающие ленты – то ли предостерегали от падения сосулек в период оттепели, то ли штукатурки. Здание с колоннами выглядит заброшенным, неухоженным, на нем появляются надписи уличных горе-художников.

фото «Петрозаводск говорит»

Карельскую столицу когда-то называли Петромагазинском, Петрокрысинском, можно было бы назвать городом разваливающихся советских бараков, теперь же к этим нерасселенным гнилушкам добавились и разваливающиеся исторические объекты. Так ли пренебрежительно нужно относиться к наследию?