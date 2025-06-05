Дожди пройдут в пятницу в Карелии

Завтра, 6 июня, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью на большей части небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +18, +23°С, у водоемов местами +12,+17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, малооблачно.

В Сегеже до +21, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +18, облачно, туман.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»