Мгновенная карма ждала велосипедиста-нарушителя в Петрозаводске

Утром 5 июня в центре Петрозаводска велосипедист мгновенно попался полиции после нарушения правил дорожного движения. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как велосипедист, не спешившись, проехал по пешеходному переходу на проспекте Карла Маркса. В это время мимо проезжала полицейская машина. Оценив ситуацию, стражи порядка включили проблесковые маячки и остановили нарушителя.

За проезд по пешеходному переходу велосипедистам грозит штраф в размере 800 рублей. © «Петрозаводск говорит»