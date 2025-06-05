Пчелы убили собаку и напали на женщину в российском регионе

Пчелы напали на привязанного к забору ротвейлера и женщину в СНТ «Деревообработчик» в Омске.

На одном из участков мужчина держал улей с пчелами, шесть других он вывез в лес. Они вылетели, набросились на собаку, а потом на женщину, передает РЕН Тв. В полицию обратилась 58-летняя хозяйка ротвейлера и 47-летняя пострадавшая.

Хозяин улья пытался помочь собаке. Он напоил ее водой и повез со знакомым соседей в ветклинику, но в машине животное умерло.

Ветеринар осмотрел собаку, но установить причину гибели не смог. После произошедшего пчеловод убрал улей с участка. © «Петрозаводск говорит»