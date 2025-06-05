Глава Карелии предложил разработать проект оздоровления Онего и Ладоги

В День эколога в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной проекту «Чистая Арктика», Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об актуальности оздоровления двух крупнейших водных объектов в Европе – Онежского и Ладожского озер.

– Дискуссия по вопросу экологического состояния Ладоги и Онего идут еще с советских времен. В 70-80 годы прошлого столетия разрабатывались законодательные инициативы по их сохранению, но в условиях роста антропогенной нагрузки в последние десятилетия они уже не отвечают современным рискам. Сегодня особенно важно поддерживать чистоту и качество воды в этих озерах на качественно новом уровне,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

В настоящее время в России ведется разработка объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов. Как отметил Глава Карелии, все мероприятия по комплексному оздоровлению водной системы должны касаться и модернизации очистных сооружений, и расчистки, восстановления водоемов.

– Правительство Республики Карелия считает, что сейчас необходимо вернуться к созданию отдельного федерального проекта, включающего Ладожское и Онежские озера в комплексные программы оздоровления водных объектов, либо разработать отдельную федеральную целевую программу по опыту Волги и Байкала,

– сказал руководитель региона.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия