Движение поездов восстановлено после подрыва на железной дороге

Движение поездов в Воронежской области, где утром 5 июня произошел подрыв путей, полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный сайт РЖД.

По данным источника, были заменены поврежденные элементы и проведена проверка инфраструктуры. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Железнодорожники принимают меры по минимизации отклонения составов от графика.

Напомним, после случившегося утром подрыва путей встал 21 поезд дальнего сообщения. Среди них - идущий в Карелию поезд Анапа-Мурманск. © «Петрозаводск говорит»