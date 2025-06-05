Поезд в Карелию задерживается из-за теракта на юге России

Поезд Анапа-Мурманск, проходящий через Карелию, задерживается в пути из-за теракта в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ФПК. Поездом лучше!».

По данным ФСБ, сегодня утром перед прохождением одного из поездов был подорван участок железнодорожных путей на перегоне Евдаково-Сагуны, пишет РИА Новости. Действия машиниста и поездной бригады помогли предотвратить трагедию, обошлось без жертв.

По данным ФПК, в пути задерживается 21 пассажирский поезд, в том числе и состав Анапа-Мурманск. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам. Пассажиры поездов, которые опаздывают на 4 часа и более, будут обеспечены питанием. © «Петрозаводск говорит»