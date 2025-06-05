Двое детей оказались в реанимации после нападения змей

В Ленинградской области двое несовершеннолетних попали в реанимацию после нападения змей. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, вечером 4 июня в больницу был доставлен 17-летний юноша из Гатчины. Змея укусила его за палец руки на карьере. С токсическим эффектом его поместили в реанимацию в состоянии средней тяжести.

В тот же вечер был госпитализирован 16-летний житель Санкт-Петербурга. Змея укусила его в обе кисти в деревне Лемболово. Его также отправили в реанимацию. Ко всему прочему, юноша поступил в больницу в состоянии алкогольного опьянения. © «Петрозаводск говорит»