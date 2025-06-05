Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в июле

С 1 июля повышение пенсий ждет россиян, которым в июне исполнилось 80 лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин, его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт пояснил, что фиксированная выплата для пенсионеров увеличивается в два раза, когда они достигают 80-летия. Кроме того, таким людям начисляется небольшая надбавка за уход.

Балынин подчеркнул, что пенсии для пожилых людей будут повышены в автоматическом режиме. Им не нужно обращаться с заявлениями в отделения Социального фонда России. © «Петрозаводск говорит»