05 июня 2025, 09:12
Усыплять бездомных собак разрешили в российском регионе
Эвтаназию бродячих животных разрешили в Хабаровском крае
фото freepik.com
Усыплять бездомных животных, которым никак не могут подыскать владельца, которые напал на человека и причинил серьезный вред, разрешили усыплять в Хабаровском крае. О такой мере сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на власти края.
Проводить эвтаназию также разрешили и для стай из четырех и более животных, если они представляют опасность.
Владельцев животных также обязали регистрировать своих питомцев. Таким образом будут фиксировать тех, кто несет ответственность за своих любимцев. © «Петрозаводск говорит»