Усыплять бездомных собак разрешили в российском регионе

Усыплять бездомных животных, которым никак не могут подыскать владельца, которые напал на человека и причинил серьезный вред, разрешили усыплять в Хабаровском крае. О такой мере сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на власти края.

Проводить эвтаназию также разрешили и для стай из четырех и более животных, если они представляют опасность.

Владельцев животных также обязали регистрировать своих питомцев. Таким образом будут фиксировать тех, кто несет ответственность за своих любимцев. © «Петрозаводск говорит»