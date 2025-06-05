Актер из популярных российских сериалов умер в 50 лет

В возрасте 50 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Константин Шелестун. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, артиста не стало 4 июня. Причина его смерти не уточняется. Также неизвестно, где и когда пройдет прощание с актером.

На счету Константина Шелестуна более 80 проектов в кино. Он снимался в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны». © «Петрозаводск говорит»