05 июня 2025, 14:24
Актер из популярных российских сериалов умер в 50 лет
В Петербурге скончался актер Константин Шелестун
Фото: unsplash.com / Meghna R
В возрасте 50 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Константин Шелестун. Об этом сообщает aif.ru.
По данным издания, артиста не стало 4 июня. Причина его смерти не уточняется. Также неизвестно, где и когда пройдет прощание с актером.
На счету Константина Шелестуна более 80 проектов в кино. Он снимался в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны». © «Петрозаводск говорит»