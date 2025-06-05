05 июня 2025, 15:34
Мужчина пострадал в перевернувшемся автомобиле в Петрозаводске
В ГАИ прокомментировали утреннюю аварию на Комсомольском проспекте
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали дорожную аварию, которая случилась сегодня в 8:48 на Комсомольском проспекте.
По данным ведомства, 52-летний водитель автомобиля Toyota при перестроении не уступил автомобилю Mitsubishi L200. Второй автомобиль перевернулся.
В результате ДТП травмы получил 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi. Обстоятельства происшествия выясняются. © «Петрозаводск говорит»