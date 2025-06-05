Мужчина пострадал в перевернувшемся автомобиле в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали дорожную аварию, которая случилась сегодня в 8:48 на Комсомольском проспекте.

По данным ведомства, 52-летний водитель автомобиля Toyota при перестроении не уступил автомобилю Mitsubishi L200. Второй автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы получил 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi. Обстоятельства происшествия выясняются. © «Петрозаводск говорит»