05 июня 2025, 15:34
Происшествия

Мужчина пострадал в перевернувшемся автомобиле в Петрозаводске

В ГАИ прокомментировали утреннюю аварию на Комсомольском проспекте
Перевертыш на Комсомольском
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали дорожную аварию, которая случилась сегодня в 8:48 на Комсомольском проспекте.

По данным ведомства, 52-летний водитель автомобиля Toyota при перестроении не уступил автомобилю Mitsubishi L200. Второй автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы получил 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi. Обстоятельства происшествия выясняются. © «Петрозаводск говорит»

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