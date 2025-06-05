05 июня 2025, 09:59
Пикап перевернулся после ДТП в Петрозаводске
Серьезная дорожная авария на Комсомольском проспекте попала на видео
Фото, видео CityLink
Сегодня в 8:48 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте произошло серьезное ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось у пешеходного перехода. На кадрах видно, как один внедорожник при перестроении не уступил дорогу другому внедорожнику, который на большой скорости ехал прямо. В результате столкновения вторая машина перевернулась.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Подробности происшествия устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»