Рабочие рисковали жизнью на стройке новой поликлиники на Кукковке

Нарушения в области охраны труда выявили на стройке поликлиники на Кукковке в Петрозаводске. В трудовую инспекцию Карелии обратился местный житель. Как оказалось, работники трудились на стройке без

средств индивидуальной защиты. У них не было ни касок, ни костюмов для защиты от механических воздействий, ни очков. Рабочие могли получить травму или даже погибнуть.

В трудовой инспекции сообщили, что «по результатам рассмотрения обращения в отношении работодателей АО «Специализированный застройщик» «КСМ», ООО «Люмен», ООО «АМПАгрупп», ООО «Онежский Сервис» принимаются меры инспекторского реагирования». © «Петрозаводск говорит»