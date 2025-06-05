«Апокалипсис» в Медвежьегорском районе привлек внимание прокуратуры

Вырубка соснового бора вблизи медвежьегорской деревни Лобское привлекла внимание прокуратуры.

Лес вырубает предприятие «Русский лесной альянс». В региональном минприроды заявили, что вырубка не затрагивает особо защитные участки лесов и ведется на расстоянии около двух километров от населенного пункта, документы на заготовку древесины есть. Между тем массовая вырубка леса, где люди собирали ягоды и грибы, повергла их в шок.

После публикации информации о рубке леса в Медвежьегорском районе прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства.

Сотрудники надзорного органа вместе с полицией, представителями лесничества выехали на место вырубки, осмотрели территорию и опросили представителей лесозаготовительной компании.

В ведомстве сообщили, что проведение надзорных мероприятий продолжается, по итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. © «Петрозаводск говорит»