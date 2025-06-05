05 июня 2025, 16:14
Происшествия

«Апокалипсис» в Медвежьегорском районе привлек внимание прокуратуры

Вблизи деревни Лобское массово рубят лес, прокуратура организовала проверку
вырубка леса
фото пресс-служба прокуратуры РК

Вырубка соснового бора вблизи медвежьегорской деревни Лобское привлекла внимание прокуратуры.

Лес вырубает предприятие «Русский лесной альянс». В региональном минприроды заявили, что вырубка не затрагивает особо защитные участки лесов и ведется на расстоянии около двух километров от населенного пункта, документы на заготовку древесины есть. Между тем массовая вырубка леса, где люди собирали ягоды и грибы, повергла их в шок.

После публикации информации о рубке леса в Медвежьегорском районе прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства.

Сотрудники надзорного органа вместе с полицией, представителями лесничества выехали на место вырубки, осмотрели территорию и опросили представителей лесозаготовительной компании.

В ведомстве сообщили, что проведение надзорных мероприятий продолжается, по итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. © «Петрозаводск говорит»

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Лобское
вырубка
лес
прокуратура