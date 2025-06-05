Апокалипсис в карельской деревне – лес рубят под корень

«У нас беда!» - сообщили нашей редакции жители деревни Лобское в Медвежьегорском районе.

«В прошлом году рубили лес за поселком все лето, а это сосновые боры, вырубили 10 тысяч кубов, все лето возили и днем, и ночью, и этим летом подошли уже вплотную к деревне и собираются вырубить уже 8 тысяч кубов, а это, считай, весь лес, где ягоды и грибы, просто апокалипсис, и никто и слушать не хочет», - рассказывают местные жители.

Лес заготавливает ООО «Русский лесной альянс». Рубки ведутся в лесничестве, древесину заготавливают с 31 мая.

«Комок в горле от увиденного! Наш лес рубят под корень! В километре от деревни Лобское, в сторону Волозера рубят лес! Сосновые боры вокруг деревни истребляют в пень!»

- пишет местная жительница Марина Любская. Женщина поделилась видео с места рубок.

Как сообщили сельчане, 5 июня представители «Альянса» и арендатор приедут в деревню для разъяснения ситуации.

«Это прелюдия такая, еще раз о законности своих действий расскажут, тем более в деревне сейчас народа нет пока», - реагируют люди.

В карельском минприроды заявили, что вырубка не затрагивает особо защитные участки лесов и ведется на расстоянии около 2 км от деревни Лобское.

«Она не затрагивает особо защитные участки леса (ОЗУ), выделенные вокруг населенного пункта, в границах которых запрещено проведение рубок лесных насаждений»,

- отметили в ведомстве.

Древесину заготавливают по договору аренды лесного участка, проекта освоения лесов, который, как подчеркивают в минприроды, прошел госэкспертизу, и поданной лесной декларации.

Когда заготавливать древесину прекратят, то на делянке собираются высадить сеянцы сосны. © «Петрозаводск говорит»