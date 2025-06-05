Республиканская больница проведет день открытых дверей

Впервые, в канун Дня медицинского работника Республиканская больница им. В.А. Баранова проведет День открытых дверей. 9 и 10 июня потенциальные сотрудники больницы смогут прийти на ярмарку вакансий. А рассказать есть о чем: здесь только 16 клинических, 19 диагностических и параклинических отделений.

В Республиканской больнице оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Покажут самое святое - уникальные операционные, где выполняется до сорока операций в сутки. Форма Дня открытых дверей необычная - это будет ярмарка вакансий. Больнице нужны не только врачи и медсестры, но и инженеры, программисты, студенты, абитуриенты, мечтающие связать свою жизнь с медициной, специалисты АХЧ, уборщики территорий.

Ждать потенциальных работников, знакомить их с условиями труда и отдыха будут во всех отделениях Республиканской больницы. И с радостью примут на работу тех, кто пожелает связать свою жизнь с медицинским учреждением, где трудится элита карельской медицины.

Готовится новый выпуск программы Светланы Пушкиной «Домашний доктор», в которой расскажем о результатах Дня открытых дверей, познакомим с теми, кто нашел свое призвание. © «Петрозаводск говорит»