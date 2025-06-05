Карельские школьники взяли 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе

В Карелии 19 выпускников сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.

Так, идеальный результат на экзамене по химии показали 13 ребят. Это школьники из Петрозаводска, Медвежьегорска, Олонца, Сортавалы и поселка Пяозерский.

ЕГЭ по литературе сдали на 100 баллов шесть человек. Они учились в Петрозаводске, Олонце, Кондопоге и Пряже.

На ЕГЭ по истории в этом году стобалльников в Карелии нет, однако две петрозаводчанки показали результат в 97 баллов. © «Петрозаводск говорит»