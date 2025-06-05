День без самокатов предложили установить в Петербурге

Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило установить Всероссийский день без самокатов. День предложили отмечать в первое воскресенье июня — в начале лета, когда использование электросамокатов и других СИМ наиболее активно. Цель дня — напомнить о возможных проблемах массового использования СИМ, вернуть комфорт и безопасность на тротуары, а также подчеркнуть важность пеших прогулок и общественного транспорта. Об этом пишет издание Собака.RU

«Инициативу уже направил в Общественную палату РФ с просьбой рассмотреть её в профильных комиссиях»,

— сообщил депутат Заксобрания города Алексей Цивилев.

Ранее в Петербурге запретили передвижение на электросамокатах и гидроциклах во время массовых мероприятий. © «Петрозаводск говорит»