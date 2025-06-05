05 июня 2025, 16:46
Происшествия

Автомобили разбились на трассе в Карелии

В Пудожском районе спасатели привлекались для ликвидации последствий аварии
Авария на трассе А-119
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Сегодня в 13:36 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожной аварии на 517-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск в Пудожском районе. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место выехали спасатели из поселка Пяльма. Выяснилось, что на трассе столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. Одна из машин вылетела в кювет. Оба транспортных средства получили повреждения.

В результате аварии люди получили незначительные травмы. Они отказались от госпитализации. © «Петрозаводск говорит»

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