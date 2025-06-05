Искусственный интеллект сократит очереди в Пулково

Искусственный интеллект сократит очереди в аэропорту Пулково, пишет Собака.RU.

На первом этапе тестируют систему на зоне регистрации, что позволяет сотрудникам в автоматическом режиме предугадывать образование очередей и открывать дополнительные стойки регистрации, если это необходимо.

Следующим этапом будут внедрять систему на зоны входного и предполетного досмотра пассажиров с учетом требований транспортной безопасности, территорию аэровокзальной площади и паркинга для контроля транспортной нагрузки, а также перрон аэродрома.

Развитие систем на базе машинного зрения в аэропорту Пулково позволяет сотрудникам проводить предполетное обслуживание за 30 минут, а не за 1,5 часа, как было раньше. © «Петрозаводск говорит»