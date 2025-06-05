05 июня 2025, 20:30
Искусственный интеллект сократит очереди в Пулково
Внедрение нейросетей — часть проекта «Поток», направленного на сокращение предполетного обслуживания пассажиров
Фото: lifeforstock / Freepik
Искусственный интеллект сократит очереди в аэропорту Пулково, пишет Собака.RU.
На первом этапе тестируют систему на зоне регистрации, что позволяет сотрудникам в автоматическом режиме предугадывать образование очередей и открывать дополнительные стойки регистрации, если это необходимо.
Следующим этапом будут внедрять систему на зоны входного и предполетного досмотра пассажиров с учетом требований транспортной безопасности, территорию аэровокзальной площади и паркинга для контроля транспортной нагрузки, а также перрон аэродрома.
Развитие систем на базе машинного зрения в аэропорту Пулково позволяет сотрудникам проводить предполетное обслуживание за 30 минут, а не за 1,5 часа, как было раньше. © «Петрозаводск говорит»