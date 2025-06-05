Районные власти в Карелии страшно далеки от народа

Текст: Елена Малишевская

От поселка Чупа до районного центра Лоухи 46 километров. Сколько ехать на машине? Меньше часа точно. Но это расстояние оказывается непреодолимым для администрации района. Жители Чупы, обеспокоенные оптимизацией всей образовательной сферы, в своем обращении просили встречи с главой администрации Кристиной Серебряковой, вместо этого получают письма от нее. А в поселке тем временем несколько человек получили уведомления о сокращении.

О планах по оптимизации Чупинского детского сада сайт «Петрозаводск говорит» рассказывал недавно. Тогда мы и представить не могли, какого масштаба на самом деле «Программа оздоровления муниципальных финансов Лоухского района». Оказывается, одним детским садиком дело не ограничивается. Сегодня в поселке говорят об объединении сразу четырех образовательных учреждений: средней школы, детского сада, спортивной школы и Центра творчества.

Уведомления о сокращении получили, например, водитель школьного автобуса и воспитатель младшей группы детского сада. По странному стечению обстоятельств они муж и жена. То есть семья в одночасье осталась без доходов и, соотвественно, средств к существованию. Волнует ли это районную администрацию? Похоже, что не очень. Да и далеко до Чупы, 46 километров.

Младшие дети-двойняшки Инны Леонтьевой уже ходят в объединенную группу — трехлеток присоединили к старшей группе, а их воспитательницу сократили.

«Даже мебель в этой группе не соответствует возрасту моих детей. Что уж говорить о психологическом комфорте, плане занятий и соблюдении санитарных норм»,

- рассказывает Инна Леонтьева.

В своем обращении к администрации района родители малышей и другие жители Чупы, подписавшие письмо, по пунктам излагают свое несогласие с принятыми решениями.

«Особую тревогу вызывают предлагаемые варианты организации образовательного процесса: Вариант 1: демонтаж перегородок между группами с целью проведения занятий в одном помещении, а сна — в другом. Это нарушает п. 9.2 СП 2.4.3648-20, в котором указано, что каждая групповая ячейка должна обеспечивать полный цикл пребывания ребенка: занятия, питание, отдых, сон. Вариант 2: прием детей в двух помещениях одновременно одним воспитателем, что физически невозможно и нарушает ст. 22 и 212 Трудового кодекса РФ, а также п. 11.8 СП 2.4.3648-20. Вариант 3: возврат помещения физкультурного зала к статусу группы, поскольку оно имеет наибольшую площадь. Ранее это помещение действительно использовалось как группа, но было обоснованно перепрофилировано в зал для физического развития. Сейчас планируется вновь сделать из него группу, а зал для физкультуры перенести в помещение с наименьшей площадью, что противоречит п. 9.17 СП 2.4.3648-20 и нарушает право детей на двигательную активность, предусмотренное ФГОС ДО».

Все это нужно не только обсуждать с родителями, но и должно быть утверждено экспертами комиссии, считают авторы обращения. Никакая комиссия в детский сад не приезжала. А сама глава администрации Серебрякова была, но с родителями малышей встречаться не захотела. Вместо этого прислала письмо.

«Исходя из плановой численности детей на 2025/26 годы, площадей групповых комнат, принято решение внести изменения в размещение детей в здании детского сада. Для этого в части групповых ячеек будет проведено переустройство, будет проведен демонтаж стеклянных перегородок, так же, как это было сделано ранее для устройства спортивного зала. При этом во вновь организуемых помещениях будут организованы в первой групповой ячейке: игровая, учебная зона/зона приема пищи, раздевальня, во второй групповой ячейке — спальни. Каждый ребенок будет обеспечен индивидуальным шкафом для верхней одежды с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками»,

- говорится в официальном ответе администрации Лоухского района.

Индивидуальный шкаф — это, конечно, прекрасно. Но еще каждому ребенку требуется инивидуальное внимание. Каким образом районные власти собираются обеспечивать качественный уход и безопасность детей — большой вопрос. По планам в младшей группе (от 1 до 3 лет) будет 20 детей, в первой разновозрастной группе (от 3 до 5 лет) будет 23 ребенка, во второй разновозрастной (от 5 до 7 лет) — 30 человек.

73 ребенка — большая цифра для любого населенного пункта в Карелии. Процесс оптимизации, каких-то сокращений, увольнений при таком количестве детей кажется немыслимым, но это так. Да и вообще, начинать «финансовое оздоровление района» с образовательных учреждений — дикость. Экономить на детях в условиях демографического кризиса могут только отважные и слабоумные чиновники.

Противники проводимой муниципальной реформы не раз говорили о том, что власть все больше отдаляется от народа. Сидит администрация в райцентре, а что там происходит в населенных пунктах, как местные жители переживают происходящие процессы — до этого ей мало дела. А ведь большинство острых вопросов снимается при очном разговоре. Надеемся, что администрация Лоухского района все же услышит жителей Чупы и встретится с родителями малышей детского сада. © «Петрозаводск говорит»