Родители малышей борются за детский сад в Карелии

Текст, фото: Елена Малишевская

В детском саду поселка Чупа прошло собрание родителей, на котором их ознакомили с «Программой оздоровления муниципальных финансов Лоухского района». Ознакомили не просто так, для расширения кругозора. Дело в том, что под колеса этой программы попадает и Чупинский детский сад. В планах районной администрации вместо пяти действующих групп сделать три, снести несколько перегородок в здании и сделать общие пространства, сократить несколько сотрудников. Жители поселка категорически против экономии на детях, они собрали подписи под обращением и рассылают его во все инстанции, вплоть до администрации президента России.

Самое удивительное в этой истории — это количество малышей в детском саду. Когда процессы оптимизации начинают в учреждениях, в которых 7-8 детей — их объединяют в одну группу, переводят в здание школы или принимают еще какие-то меры — это хотя бы понятно. Но тут полноценный детский сад, с большим количество детей! По данным администрации района, их 67, родители в своем обращении указали, что больше 70.

«Информация от администрации по посещаемости воспитанников — 67 человек, а по предоставленной информации от сотрудников сада списочный состав составляет 71 ребенок, и также подано еще четыре заявления, исходя из вышеперечисленного количество воспитанников на 2025-2026 годы составляет 75 человек»,

- говорится в коллективном заявлении.

Такая разница в цифрах, говорят родители детей, происходит от отого, что районная администрация считает фактическое посещение садика. Дети часто болеют — это факт. Во многом из-за того, что в Чупинском детском саду нет медицинского работника.

«Нет никакой профилактики, нет планов по оздоровлению малышей. Об этом мы тоже сегодня говорим и отправляем обращение в минздрав Карелии»,

- отмечает одна из мам Инна.

Жительница Чупы Инна — мама четверых детей. Двое из них — трехлетние двойняшки, мальчик и девочка — ходят в младшую группу. Естественно, у этой группы свой план занятий, своя программа развития детей. При оптимизации в одну группу буду ходить дети трех возрастных групп.

«Я сама работала воспитателем, и знаю, что это такое. У детей разные потребности и разные навыки, которые при объединении практически невозможно будет учитывать»,

- отмечает Инна.

Более того, при отпимизации будут нарушены нормы закона, в частности, санитарно-эпидемиологических требований. Так, для детей 3-7 лет нельзя размещать в одной группе более 20-25 человек. Об этом говорит федеральный закон «Об образовании», статья 41 «Об охране здоровья обучающихся и обеспечении безопасных условий». На другие нарушения обращают внимание авторы коллективного письма.

«В группе «Ромашка», которую планируют объединить с другой группой, один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Количество детей в группе комбинированной направленности будет превышать допустимые нормы (более 17 детей). Нарушаются нормы организации инклюзивного образования, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, ст. 55, ст. 79, где закреплены принципы создания условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»,

- говорится в обращении.

В том же федеральном законе «Об образовании» говорится о том, что дети имеют право на качественное дошкольное образование. Родители - участники образовательных отношений и имеют право влиять на условия обучения. Сокращение штата педагогов снижает качество образования и воспитания, нарушая права детей. Разновозрастные группы создают сложности в организации занятий и отдыха. Дети теряют педагогическую стабильность, к которой привыкли. При большом количестве детей в одной группе ухудшается контроль за безопасностью. Снижается качество ухода и питания. Снижается в целом доступность дошкольного образования.

Учитывая все эти факты и изложив их в коллективном заявлении, жители поселка Чупа собрали 123 подписи под ним. Письмо подписали не только родители, но и другие местные жители. Грядущее сокращение рабочих мест в детском саду — удар по многим семьям.

С одной стороны, государство стимулирует семьи, повышает пособия и другие выплаты: рожайте больше, спасайте демографическую ситуацию! С другой стороны, оптимизирует школы и садики, ставя под сомнения логичность проводимой политики. В администрации Лоухского района точно просчитали всю пользу от экономии средств? Жители поселка Чупа просят приостановить постановление № 46 от 15.04.2025 года «Об утверждении программы оздоровления муниципальных финансов Лоухского муниципального района», подписанное главой администрации К.С. Серебряковой, до завершения рассмотрения по существу. © «Петрозаводск говорит»