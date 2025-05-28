В Петрозаводске на остановке треснуло стекло

В местном паблике петрозаводчанка поделилась кадрами, на которых видно, как треснуло стекло на остановке. Трещины появились в трех местах.

Остановка с треснувшими стеклами находится на проспекте Александра Невского. Женщина предположила, что повреждения появились из-за вандалов или плохих креплений.

Ранее сообщалось, что до конца лета в Петрозаводске появится 23 новых остановки. © «Петрозаводск говорит»