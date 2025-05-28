28 мая 2025, 17:39
Общество

В Петрозаводске на остановке треснуло стекло

Петрозаводчанка обнаружила трещину на почти новой остановке
стекло с трещиной на остановке
Фото: "Голиковка-Зарека | Петрозаводск"

В местном паблике петрозаводчанка поделилась кадрами, на которых видно, как треснуло стекло на остановке. Трещины появились в трех местах.  

Остановка с треснувшими стеклами находится на проспекте Александра Невского. Женщина предположила, что повреждения появились из-за вандалов или плохих креплений.

Ранее сообщалось, что до конца лета в Петрозаводске появится 23 новых остановки. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
остановка
стекло
автобусная остановка
повреждение