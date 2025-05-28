28 мая 2025, 17:39
В Петрозаводске на остановке треснуло стекло
Петрозаводчанка обнаружила трещину на почти новой остановке
Фото: "Голиковка-Зарека | Петрозаводск"
В местном паблике петрозаводчанка поделилась кадрами, на которых видно, как треснуло стекло на остановке. Трещины появились в трех местах.
Остановка с треснувшими стеклами находится на проспекте Александра Невского. Женщина предположила, что повреждения появились из-за вандалов или плохих креплений.
Ранее сообщалось, что до конца лета в Петрозаводске появится 23 новых остановки. © «Петрозаводск говорит»