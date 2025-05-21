Новые остановки начали устанавливать в Петрозаводске

В Петрозаводске начался монтаж новых остановок общественного транспорта. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

Так, сегодня новая остановка появилась на улице Калинина у Карельского колледжа культуры и искусств. Еще одну установят сегодня у дома №73 по проспекту Александра Невского. Колыхматова отметила, что объекты будут обшиты оргстеклом.

Всего до конца лета в Петрозаводске появится 23 новых остановочных комплекса. © «Петрозаводск говорит»