21 мая 2025, 15:52
Новые остановки начали устанавливать в Петрозаводске
До конца лета в карельской столице появится 23 новых остановочных комплекса
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com
В Петрозаводске начался монтаж новых остановок общественного транспорта. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
Так, сегодня новая остановка появилась на улице Калинина у Карельского колледжа культуры и искусств. Еще одну установят сегодня у дома №73 по проспекту Александра Невского. Колыхматова отметила, что объекты будут обшиты оргстеклом.
Всего до конца лета в Петрозаводске появится 23 новых остановочных комплекса. © «Петрозаводск говорит»