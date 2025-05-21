Более 40 детей в Карелии получают помощь благодаря фонду «Круг добра»

Уже четыре года фонд «Круг добра», созданный по указу президента России, обеспечивает детей необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и высокотехнологичной медицинской помощью. Такие меры способствуют снижению детской смертности и увеличению продолжительности жизни.

Основной источник дохода фонда – часть налогов граждан России с доходом свыше 5 миллионов рублей в год. Это гарантирует возможность закупать современные препараты, многие из которых зарегистрированы только за рубежом.

Недавно фонд подвел итоги своей деятельности. С 2021 года помощь получили более 28 тысяч детей, а с 2023 года была значительно расширена программа неонатального скрининга. Если ранее обследованию подвергались 5 заболеваний, то теперь диагностика охватывает 35 различных болезней. Это позволяет выявлять патологии на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

В Карелии фонд сейчас оказывает помощь 42 детям. В этом году уже закуплено 826 упаковок лекарств на сумму 348,9 миллиона рублей. Эти препараты необходимы детям со спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом, синдромом короткой кишки, ахондроплазией, гипофосфатемическим рахитом, метилмалоновой ацидемией, первичным иммунодефицитом, миодистрофией Дюшенна-Беккера, туберозным склерозом, синдромом Алажилля, синдромом Шерешевского-Тернера, нейрофиброматозом I типа.

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