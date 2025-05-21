Ряд домов останется без воды в Петрозаводске

В четверг, 22 мая, в Петрозаводске ряд домов останется без воды. Об этом сообщили в компании «РКС-Петрозаводск».

По данным источника, запланированы аварийно-восстановительные работы на сетях на улице Речной. В связи с этим воду отключат в домах №55а, 122а, 152а, 154а, 156а, 158а, 160а, 164а, 158б, 160б, 166б по улице Муезерской.

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