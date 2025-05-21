Вторая партия новых автобусов прибыла в Петрозаводск

В Петрозаводск прибыла вторая партия новых автобусов марки Simaz, закупленных для предприятия «Городской транспорт». Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

Пятнадцать новых машин уже готовы выйти на маршруты. Еще три автобуса должны прибыть в скором времени.

В новых машинах установлены кондиционеры, в них есть удобные площадки для колясок. Транспортные средства работают на газу.

На каких маршрутах будут работать прибывшие автобусы, в мэрии пока не уточняют. © «Петрозаводск говорит»