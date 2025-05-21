Лучшим сварщиком Карелии стал петрозаводский мастер

За звание лучшего сварщика Карелии боролись десять мастеров своего дела, которые представили ведущие предприятия региона.

На региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» сварщики показали знание теории и навыки на практике. Состязались мастера на базе Петрозаводского автотранспортного техникума.

Сильнейшим оказался сварщик машиностроительного завода «Росатома» «Петрозаводскмаш» Илья Рюппиев. Вторым Николай Полозов с Сегежского ЦБК, третьим - Александр Иванов («Сегежская упаковка»). © «Петрозаводск говорит»