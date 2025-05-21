Опасную икру, суповой набор и рыбу уничтожат в Петрозаводске

На производстве рыбной продукции в Петрозаводске выявили нарушения, которые могли привести к вспышке инфекционных заболеваний. Продукцию арестовали и предписали уничтожить, а индивидуального предпринимателя оштрафовали.

На производстве не проводили лабораторный контроль сырья, помещений и спецодежды, воды на различные показатели (микробиологические, химические и др), рассказали в Россельхознадзоре.

У проверяющих возникли претензии к размещению цехов и оборудования. В частности, готовую продукцию из цеха упаковки направляли в холодильник через цех приемки и посола.

Также в цехе нашли сколы плитки и другие повреждения, что препятствует тщательной уборке и дезинфекции. Нашли рыбную продукцию с истекшим сроком годности, без маркировки и документов.

В филе рыбы слабосоленое в вакуумной упаковке и филе форели слабой соли в ведре был превышен показатель КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность). Превышение по данному показателю указывает на нарушение санитарно-гигиенического режима производства, правил транспортировки и хранения. Высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление.

В итоге судак, лещ, икру, филе рыбы, суповые наборы и другое общим весом более 509 кг арестовали и предписали уничтожить в течение месяца. Предпринимателю предписано устранить нарушения, также его оштрафовали на 30 тысяч. © «Петрозаводск говорит»