Число копий фейков в России снизилось на 42%, но их опасность растет

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2025 году количество уникальных фейков выросло на 9% и достигло более 1,5 тысяч. При этом число копий недостоверной информации в 2025 году сократилось на 42% и составило 1,8 млн, что говорит о повышении эффективности борьбы с ней. Такие данные исследования, проведенного Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN), прозвучали в рамках панельной дискуссии ТАСС «Правовое регулирование деятельности СМИ: современные вызовы» на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).

Несмотря на снижение общего числа фейковых сообщений, наблюдается рост количества дезинформации на отдельные темы. Так, в 2025 году было выявлено 44 фейка, связанных с празднованием 9 мая, что в 2,6 раза больше, чем в 2024 году. Число копий фейковых сообщений по сравнению с прошлым годом выросло в 2,7 раза и составило более 5 тыс., а количество просмотров увеличилось в 5,5 раз и составило 13,7 млн.

Ключевой критерий эффективного противодействия распространению дезинформации — системность. Это направление работы подразумевает активное включение всех акторов сферы борьбы с фейками, подчеркнул начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков:

«64% пользователей в Рунете декларируют, что могут самостоятельно отличить фейк от достоверной информации. И в рамках этого же замера 65% пользователей говорят о том, что они хотя бы раз становились жертвой фейка, а половина из этого объема еще и многократно доверялись фейковой информации, которая впоследствии оказалась недостоверной. Именно поэтому гармонизация и стимулирование всех акторов этой работы является залогом эффективной борьбы с фейками, залогом того, насколько мы как общество, как государство, готовы к угрозам, которые диктует нам фейковая информация».

Одной из ключевых тенденций на сегодняшний день является популяризация использования искусственного интеллекта. Применение технологий для создания и распространения дезинформации сделало их опаснее и создало еще большую угрозу в условиях информационной войны, отметил Сергей Маклаков. При этом, согласно результатам социологического опроса АНО «Диалог Регионы»*, 39% респондентов считают существующие меры противодействия недостаточными. Говоря о дополнительных мерах, 73% опрошенных выступают за привлечения распространителей дезинформации к ответственности, а 51% — за запрет источников фейков.

По данным опроса, о существовании маркировки фейковых публикаций знают около трети россиян, а впервые о ней слышат 71%. При этом положительно к таким мерам относятся 63% респондентов.

*Общероссийский онлайн-опрос проводился 25-27 февраля методом River Sampling в сети.

Опрошено 3600 человек от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна населению России.

Фото: Росконгресс