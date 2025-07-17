17 июля 2025, 07:00
До 26 градусов тепла обещают в Карелии сегодня
Нас ждет еще один день тепла и без дождя
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске ясная и сухая погода, ветер северо-восточный. По прогнозу гисметео, температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов.
В Карелии ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха +21, +26, по северо-восточным районам до +14, +19 градусов.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +22;
В Кондопоге, Пудоже днем +24;
В Олонце, Сортавале днем +27;
В Сегеже днем +19;
В Суоярви днем +25. © «Петрозаводск говорит»