До 26 градусов тепла обещают в Карелии сегодня

В Петрозаводске ясная и сухая погода, ветер северо-восточный. По прогнозу гисметео, температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов.

В Карелии ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха +21, +26, по северо-восточным районам до +14, +19 градусов.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +22;

В Кондопоге, Пудоже днем +24;

В Олонце, Сортавале днем +27;

В Сегеже днем +19;

В Суоярви днем +25. © «Петрозаводск говорит»