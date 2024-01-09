Юные петрозаводчане рассказали про «Божий дар» работника их детсада

Своя «Фабрика звезд» работала двадцать лет назад в Петрозаводске. Воспитанники детского сада №41 под Новый год выпустили настоящий диск песен, который записали на легендарной «Фабрике» у Анатолия Когана. На музыкальных занятиях в этом детском саду дети с удовольствием пели песни, которые сочиняла для них Клара Александровна. Сами малыши уверяли, что у их музыкального руководителя «Божий дар».

Первую детскую песню Клара Макарова написала для внука и исполняла ее вместе с ним. Но вскоре в ее музыкальном архиве скопилось почти пятьдесят песен! А темы для них ей подсказывали сами дети. Чем больше она с ними работала, общалась, тем больше поводов для сочинений у нее появлялось.

Кстати, эти песни вскоре стали исполнять во многих детских садах города. И вот – появилась уверенность в том, что они станут известны и в других городах России! Ведь тогда в Санкт-Петербурге вышла книга песен петрозаводского автора.

«Я даже не думала об этом. Мне казалось – ну вот мы потихоньку поем, и все. А что можно где-то издаться, и чтобы это на всю страну… Это, так скажем, голубая мечта».

Разучивали дети песенки Клары Александровны не только для утренников. Они так хорошо пели, что их решили записать в профессиональной студии. Первый диск с песнями должен был выйти весной 2004 года.

А лучшим врачом 2003 года в Петрозаводске была признана акушер-гинеколог Татьяна Трыкова. Одиннадцать лет она работала в женской консультации поликлиники №4.

На пятом курсе Петрозаводского университета Татьяна решила, что хочет стать врачом-гинекологом. Она работала по распределению в Ленобласти, но потом вернулась в родной город. «И в общем-то все одиннадцать лет эта доброжелательность ко мне сохранятся», - отметила Татьяна Трыкова. Более десяти лет Четвертая поликлиника применяла систему акушерско-терапевтическо-педиатрического комплекса. Специалисты поликлиники вели комплексное наблюдение за своими пациентами в течение всей их жизни. По сути, они становились для них семейными докторами: «То есть они не пойдут и не расскажут о каких-то своих семейных проблемах кому-то другому, а приходят именно к нам». Пациенты подтверждали эту истину: «Она везде подскажет, все расскажет. Мне кажется, она замечательный врач», - хвалила доктора Ольга Мельник.

Причем, Татьяна Петровна работала не только с будущими мамами. Женщинам после сорока она помогала справиться с возрастными проблемами. Кстати, она написала об этом несколько научных работ.

«Быть победителем любого конкурса очень приятно. Но вдвойне мы испытали радость, что прозвучала именно наша консультация», - сказала Татьяна Трыкова. В их консультации были созданы для женщин комфортные условия, даже были дневной стационар для беременных и кабинет функциональной диагностики, УЗИ, группы для подготовки семейных пар к родам, пропаганде грудного вскармливания. И в эту консультацию женщины нередко приходили со своими близкими. Даже робких мужей удавалось склонить к присутствию с женой на родах. Молодые супруги Титовы собирались посещать лекции по подготовке к родам. И они были готовы довериться врачам целиком и полностью, ведь специалисты, которые там трудились, были названы лучшими в городе. Татьяну Петровну поздравляли в числе прочих в торжественной обстановке в мэрии Петрозаводска.

Таким было 9 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com