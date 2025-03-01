Разозленных пенсионеров Петрозаводска опять собрали в длинные очереди

Реализация федерального закона о монетизации льгот ровно 20 лет назад проходила в Карелии с определенными сложностями. Проблемы были не только с поставкой медикаментов.

Оказалось, что даже просто получить денежную компенсацию в 250 рублей не так легко. В почтовых отделениях собирались огромные очереди. Сотрудников там явно не хватало. Зато хватало разозленных пенсионеров – бывших льготников – которые стояли в очередях за компенсациями. Всего 250 рублей, а сколько мороки – говорили они. Даже за такой небольшой суммой приходить пришлось два раза из-за неких административных проволочек.

Система выплат была явно не отлажена. У людей не было времени проводить в очередях лишние часы. В почтовом отделении на Березовой аллее несколько дней было столпотворение. И кто-то из льготников так и не сумел получить деньги: «В субботу нас выгнали отсюда, закрылись. Мы не успели получить. Потом я пришла специально в конец рабочего дня, и очередь на улице стояла, столько народищу! Не подступиться было!» Сотрудницы почтамта уверяли, что компенсацию можно получить в любое время в часы работы отделений. А люди говорили, что в конце рабочего дня окошки уже закрываются. От комментариев почтовики отказались. Впрочем, все претензии люди адресовывали не им, а тем, кто принял закон о монетизации.

...

Как в регионах решают проблемы льготников после принятия нового закона о монетизации, лично проверял министр социального развития страны Михаил Зурабов. За несколько дней он облетел около десятка городов Севера и Северо-запада. Побывал с кратким визитом и у нас, проведя в Петрозаводске один насыщенный вечер.

Вместе с Михаилом Зурабовым по регионам летала целая команда специалистов, которой за совсем краткое время предстояло выяснить, какова в регионе ситуация с исполнением регионального закона о монетизации льгот. Прямо в здании аэропорта министр определил, чем каждый из них должен заниматься. Сам же Зурабов направился в сопровождение Главы правительства, который, конечно же, встречал его в аэропорту, в поликлинику №4, что на Ключевой. У регистратуры его встретила пожилая женщина и пожаловалась, что уже долгое время не может купить лекарства по льготному рецепту. А заодно и на то, что за медицинской помощью ей приходится далеко ездить: «Поликлиника здесь отличная! Но она обслуживает спальный район – Кукковку. Обратите внимание – на каком расстоянии это. Мы, бабки по 80 лет, ездим».

В транспортные проблемы министр вникать не стал. Его интересовало, как выписываются льготные рецепты и на какие препараты. От Зурабова врачи не скрывали, что пожилые пациенты жалуются на отсутствие лекарств. После объяснений врача министр резюмировал: «Значит, пробка на отпуске». И отправился в ближайшую аптеку (она находилась в одном здании с поликлиникой). Оказалось, что там недавно лекарства для льготников получили. Нашелся даже тот препарат, который хотела, но не могла купить та самая женщина, успевшая перехватить Зурабова в поликлинике. На совещании в правительстве, которое состоялось после этой прогулки, министр об этом рассказал: «Мы сегодня были свидетелями забавного случая. Мы поговорили с одной дамой – Пехтина Лидия Ивановна. Она нам долго доказывала, что в течение нескольких недель не может получить препараты. А потом мы дошли до ближайшей аптеки и обнаружили, что эти препараты в наличие есть». Возможно, министру не пришло в голову, что лекарство там могло появиться специально к его приезду.

Но в целом проблема обеспечения лекарствами льготников в Карелии существует, признал Михаил Зурабов. По его мнению, это было связано с тем, что нет нормального взаимодействия между региональными и федеральными властями. И иногда не скоординированы действия между лечебными и аптечными учреждениями. Министр обещал, что к 10 марта объемы лекарств будут обеспечены на 100%. На совещании было подписано специальное соглашение, согласно которому власти региона наделялись дополнительными полномочиями по лекарственному обеспечению льготников.

В театре «Творческая мастерская» состоялась очередная премьера. Главный режиссер театра Иван Петров осуществил тогда свою давнюю мечту – поставил пьесу Александра Островского «Без вины виноватые».

Жизнь богемы часто представляют именно так: по Волге, в трактире, с шампанским, к цыганам. Так ли уж весела и легка жизнь художника? И кто виноват, если не легка? Такими вопросами задавались авторы спектакля, сами люди искусства. «Актеры живут плохо, зарплаты маленькие. Всегда! – разводил руками Иван Петров. – И самые талантливые – это несчастные судьбы. Потому что успех короткий».

Работать над спектаклем труппа начала еще осенью. Оформить спектакль пригласили художников из Питера супругов Рахлиных. Постановщиком выступил главный режиссер. Иван Петрович сумел найти решение, которое превратило всем хорошо знакомый материал в современную трактовку. На вопрос «Кто виноват?» он ответил, не щадя ни себя, ни своих коллег: «Они – без вины виноватые. А почему? Кто им дал такую судьбу? Бог. Рок. Гены, что ли? Все, кто идет в искусство, без вины виноватые. Но они другой жизни не принимают, они по-другому жить не хотят». Кому как не им знать о том, какова жизнь артиста. Оказалось, подобный «театр в театре» нашим исполнителями играть не впервой. Для них не это было главным. «Вы знаете, наверное, актрисе актрису трудно играть, - считала заслуженная актриса РФ и РК Елена Бычкова. – Но Кручинина (которую она играла) – она живой человек. С такой открытой болевой раной вместо сердца. Она живой человек, у которого мука, боль».

А если брать шире, то режиссер был уверен: в том, что творится в мире виноваты все мы. Народ. Если учесть, что «мир – театр», то Островский с Петровым абсолютно правы.

Таким было 1 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.