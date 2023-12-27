Пенсионеров Петрозаводска заставили проходить утомительный квест

На улице Кондопожской ровно 20 лет назад с помпой и парадом открылся офис Пенсионного фонда РФ. Он был оснащен современной оргтехникой, имел, казалось бы, все удобства для работы. Но вот систему работы ведомство не поменяло, и очереди не стали меньше. Пенсионеры – будущие и нынешние – вынуждены были часами томиться под дверью кабинетов. И только затем, чтобы донести до сотрудников данные своих новых паспортов (в то время как раз шла их замена по всей стране).

Причем, система эта была не только непродуманной, но, как бы мы сейчас сказали, агрессивно настроенной к людям. Сначала человек был вынужден стоять в очередь, чтобы получить документ нового образца. А потом его счастливый обладатель стоял в другой очереди – чтобы продемонстрировать документ сотрудникам Пенсионного фонда.

«Я вот не понимаю: столько компьютеров! Столько всего. И упорядочить этот вопрос никак не могут. По каждому поводу нужно толкаться»,

- саркастически отметила пенсионерка.

«У меня 37 лет в очередях проведено. В застойные годы – за мясом. И заканчивая вот этими документовскими штуками»,

- заметил молодой мужчина.

Самая большая очередь внутри Пенсионного фонда выстроилась в кабинет №119. Что там происходит, журналистам хозяйка кабинета рассказывать не стала, попросила выйти. Те, кто там побывали, говорили, что в этом кабинете с нового паспорта снимали копию. Дальше человек шел в другой кабинет. Где фиксировали, стоит ли у человека инвалидность или нет. По телефону это было сделать нельзя. Зато новый кабинет оказался просторнее, а тамошние сотрудники разговорчивее: «Мы подшиваем в пенсионное дело. Документ обязательно должен быть подшит! Со слов такие дела не делаются».

В офисе на Кондопожской удивительным образом сочетались малосочетаемые вещи. Масса телефонов, компьютеров – и кипы бумаг, множество сотрудников и длинные очереди посетителей.

Члены Региональной энергетической комиссии Карелии (РЭК) зимой 2003 года вновь решали вопрос – сколько должно стоить тепло? Конкретно речь шла о поселке Соломенное. Этот микрорайон, который часто по старой памяти называли поселком, отапливала котельная Лесопильно-мебельного комбината, точнее он носил тогда название – «АВ Инвест». Заводское начальство не увеличивало тарифы на тепло в течение двух лет. Возможно, что и зимой 2003 года не стало бы увеличивать, но случился пожар, уничтоживший лесопильный цех. Появились убытки, и «АВ Инвест» вышел в РЭК с предложением повысить цены на тепло.

На заседании правления РЭК заместитель генерального директора «АВ Инвест» Гурген Гулиев пояснил, что в котельной предприятия установлено шесть котлов, работало из них всего четыре, причем, один аварийный, и его нужно было срочно ремонтировать, на что необходимо 2 миллиона рублей. Вот эти расходы и более дорогое топливо и объясняли резкое увеличение тарифов на тепло. Но предприятие было готово идти на компромиссы. Учитывая, что в 2004 году там планировали построить новый лесопильный цех, руководство обязалось сделать перерасчет расходов на тепло и пойти на их снижение. Но РЭК рекомендовал повысить тариф не в 2,5 раза, как того хотели на комбинате, а на 70%. Представители «АВ Инвест» согласились. А вот жителям предстояло платить за тепло столько же, сколько они и платили (разницу должны были покрыть льготы). Кроме одного дома – пятиэтажки. Его жители создали Товарищество собственников жилья (ТСЖ), и были вынуждены платить за коммунальные услуги в полном объеме. Но РЭК рекомендовал найти такой вариант, чтобы жители и Соломенской пятиэтажки платили за тепло по-прежнему.

В колонии №9 произошло уникальное событие. Впервые не только в Карелии, а на всем Северо-западе там состоялся профессиональный конкурс поваров среди осужденных.

Вообще, осужденные – такие же граждане, как и те, что на воле. Разница лишь в том, что они находятся в заключении. Даже жизнь у них походила в чем-то на вольную – работа, отдых, увлечения. Ну и конечно – предновогодние хлопоты.

«Я много занимался спортом. Поэтому человек я азартный, люблю состязания, - признался Роман Антонов, который решился выступить на конкурсе. – Посмотреть, посоревноваться, сравнить!»

Примерно, тем же руководствовались лучшие повара из пяти карельских учреждений УИН. Они предложили провести конкурс. Проявить инициативу им помогли их начальники. Они тоже неравнодушны к кулинарному искусству, и ничто человеческое им не чуждо. Сотрудник УИН Александр Дорофеев так аппетитно рассказывал про то, какую он умеет жарить картошку, что журналистам сразу захотелось есть.

Состязавшиеся повара чистили овощи, готовили салаты, отличали наощупь крупу в мешке. С заданиями они справились легко, недаром они были лучшие по профессии в своих колониях. Лучшим среди коллег стал повар из петрозаводской «Девятки». Наверное, стены помогли. Поощрительный приз получил повар из колонии №1. Кстати, накануне этих событий журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, побывали в колонии №1 в Надвоицах. Их там накормили обедом, которым произвел на съемочную группу прекрасное впечатление.

Таким было 27 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.