Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве в карельском суде

В декабре ровно 20 лет назад присяжные Верховного суда Карелии вынесли первые вердикты. В качестве эксперимента суд присяжных с 1993 года существовал на территории девяти регионов России. А вот в Карелии подобные судебные заседания прошли впервые. Один из подследственных обвинялся в убийстве. Второй, по мнению следствия, знал об этом убийстве, но никому не сообщил. В отношение первого обвиняемого присяжные вынесли оправдательный вердикт. Второго признали виновным. Однако, приговором, вынесенным судьей на основании вердикта, обоих обвиняемых оправдали.

Во избежание спорных ситуаций отношения между судьей и присяжными регулировались законом.

«Вердикт присяжных обязателен для судьи, если это оправдательный вердикт. Если обвинительный вердикт, но отсутствуют признаки состава преступления, судья может вынести оправдательный приговор. Как это получилось в данном случае. То есть в связи с тем, что присяжные не имеют каких-то юридических знаний, определенные юридические моменты они не знают. Поэтому законом предусмотрено в ряде случаев, когда несмотря на обвинительный вердикт выносится оправдательный приговор»,

- отметила начальник отдела судопроизводства по уголовным делам Верховного суда РК Ольга Пальчун. То есть обладающие знаниями в области права юристы все же бережно «придерживали» присяжных под руки, фигурально выражаясь.

Обвиняемые, признанные судом виновными, получали свой срок и отбывали его в колониях. На территории Карелии было пять таких исправительных учреждений, где отбывали наказание около четырех тысяч заключенных. Причем, как утверждали руководители Надвоицкой колонии, их заключенным могли позавидовать даже некоторые люди, живущие на свободе. Туда отправилась съемочная группа телеканала «Ника Плюс», чьим архивом мы пользуемся при подготовке этой рубрики, чтобы проверить, так ли это.

Мужская колония строгого режима №1 в Надвоицах была рассчитана на 1008 осужденных, но их было больше на 78 человек. Из них около 40% были осуждены в третий и более раз. Там отбывали наказание за особо тяжкие преступления: умышленные убийства, разбой, грабеж, наркотики. Из 13 отрядов только в одном содержались пенсионеры. В остальных – молодые и совсем юные.

В колонии было свое производство, подсобное хозяйство, пекарня, даже макаронный цех. Ежедневный заработок в среднем – чуть более 30 рублей. Сделанная руками заключенных мебель и сувениры продавались в магазинах Карелии и даже за ее пределами.

«Мы сегодня занимаемся исследованием рынка сбыта Волгограда. Там же мало леса», - сообщил Евдоким Иванов, заведующий производством в колонии. Причем, работать заключенных не заставляли, руководство колонии утверждало, что все проходит в рамках законодательства РФ. То есть восьмичасовой рабочий день, отпуск, уплата подоходного налога. В свободное время – чтение книг, газет. Заключенным даже разрешали выписывать прессу на свой вкус. Кстати, они сами купили телевизор и видеомагнитофон. Им разрешалось смотреть их.

Считалось, что в исправительных учреждениях Карелии нет беспредела. Хотя даже отбывая наказание, заключенные ухитрялись совершать новые преступления. Правда, в последние месяцы такого в Надвоицах не случалось, а 214 осужденных в 2003 году были освобождены из колонии №1 условно-досрочно.

Таким было 16 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.