Из дальнего микрорайона Петрозаводска доехать в центр – целый квест!

Власти Петрозаводска ровно 20 лет назад пообещали жителям поселка Соломенное наладить транспортное сообщение с городом. Жители Соломенного традиционно мерзли на остановках и опаздывали на работу. Вместе с ними решила немного померзнуть и съемочная группа телеканала «Ника Плюс», которая всегда снимала репортажи о несправедливости и безобразиях, творящихся в нашем городе.

Эксперимент начался в 8 утра на остановке «Пески». Жители отдаленного микрорайона пытались попасть на работу и на учебу в город.

«Сделали новый маршрут «восьмерку» до Соломенного. Это хорошо. Но он забирает не много народу. Просто не останавливается. Проезжает мимо, битком набит. А автобусов «четверка» почти вообще нет. Мы хотим, чтобы до нас утром в час пик продлили маршрутку №4, там их много, но они все ходят только для рынка «Главный», до ДСК в лучшем случае, и там стоят»,

- рассказала женщина на остановке.

Двум женщинам с малышами повезло – бесплатно до города их подвез знакомый таксист. Остальным пришлось дожидаться автобуса или маршрутки. Идти пешком до следующей остановки ДСК решались немногие: «Это небезопасно! Я, например, боюсь собак. Собаки там стаями. Там даже были несчастные случаи. Во-вторых, страшно! Там темно. Фонари горят через один», - пожаловалась одна из пассажирок.

-Как часто вы опаздываете на работу? – спросил корреспондент.

-Постоянно! Каждый день. То на сорок минут, то на полчаса.

Водители маршрутных такси №4 на остановке ДСК давать интервью отказались. Только сказали, что им невыгодно гонять машину до Соломенного – не наберется, дескать, необходимого числа пассажиров. В отделе транспорта и связи мэрии Петрозаводска сообщили, что около месяца назад встречались с жителями Соломенного и обсуждали проблемы транспорта. В итоге решили: обслуживать этих пассажиров должна Автоколонна «1126+» (муниципальное предприятие, которое испытывало колоссальные проблемы с финансированием). То есть всего два автобуса, перевозящих льготников, а также девять частных автобусов, 26 маршруток №8 и десять «газелей» на четвертом маршруте.

Перевозить-то должны были, но не перевозили. Ветхие автобусы Автоколонны постоянно выходили из строя, расписание сбивалось. А с частниками была иная проблема, о которой заявил начальник отдела транспорта мэрии Петрозаводска Анатолий Корнилов: «Учитывая, что в городе сегодня не существует эффективной системы контроля, она только планируется в следующем году, то предприниматели хулиганят. Снимают автобусы с рейсов, расписание не соблюдают. Из-за этого появляются жалобы».

Жителей Соломенного, кстати, обслуживала третья поликлиника, которая находится на Первомайском проспекте. Добираться туда было сложно. С 21 декабря решили хотя бы продлить маршрут №23 до Соломенного. Пока же администрация города ломала голову, как помочь Автоколонне «1126+» и льготникам, которые имели право ездить бесплатно. Все надеялись, что с этим поможет Межведомственная комиссия (в тот период она занималась этим вопросом – считала всех, кто пользуется льготами в транспорте). Результаты исследования, как надеялись в комиссии, помогут определить сумму, достаточную для честной оплаты транспорта и его бесперебойной работы (результатом, как мы помним, стала просто монетизация льгот в 2005 году, когда всем раздали немного денег, чтобы все платили за свои льготы из своего кошелька). Короче, до простых решений было еще очень далеко, и жителям Соломенного предстояло еще долго мерзнуть на остановках, ожидая автобус.

В начале декабря в Петрозаводске состоялось праздничное шоу «Парад Дедов Морозов». 25 дедушек и 15 Снегурочек, побывав для начала в ресторане «Северный», прошлись по улицам города, посетили магазины, в которых продают товары для детей, а затем на площади Кирова торжественно открыли новогодний фестиваль.

Причем, если вы подумали, что в ресторане волшебники собрались, чтобы выпить для храбрости перед трудным днем, то вы ошибаетесь. Там было много детей, для которых организовали дневной праздник с общими танцами и песнями. И после праздничной программы в «Северном» волшебники вышли на улицу с инспекцией, чтобы посмотреть – готов ли город к зиме и Новому году. Один из Дедов Морозов, который, видимо, знал последние новости из мэрии, обещал, что в этот раз елки установят в каждом микрорайоне Петрозаводска.

В знаменитый универмаг «Детский мир» на Дзержинского (сейчас там книжный магазин «Буквоед») Деды Морозы зашли, чтобы убедиться, что торговля елочными украшениями и игрушками идет бойко. В магазине был установлен ящик для писем, и волшебники заодно проверили «почту Деда Мороза», а также пригласили всех, кто еще не написал дедушке письмо, сделать это.

Таким было 15 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.