Петрозаводск и его жители стали героями фильма благодаря нашему поэту

По сценариям писателя и поэта из Петрозаводска Дмитрия Вересова к 2003 году уже было снято пять фильмов – а именно пять частей сериала «Улицы разбитых фонарей». И вот – на одном из центральных каналов состоялась премьера нового фильма «Повторение пройденного», сценаристом которого вновь выступил Дмитрий Вересов.

Кофе, сигареты и компьютер – это все, что, по признанию автора, нужно было ему, чтобы сесть за работу над сценарием. Истории про ментов Дмитрий писал в соавторстве со своей коллегой Раисой Мустонен, в те годы они вместе работали в журнале «Север» (Раиса Мустонен – автор пьесы «Где твой дом, ангел?» Она была поставлена труппой Национального театра).

У сценария фильма «Повторение пройденного» (а в его основе лежит любовный многоугольник) только один автор – сам Вересов, который так рассказал о работе:

«Это не личное, ни в коем случае. Для меня это просто интересная история. И хотя любовь тут идет на первом плане, этот фильм не о любви. Он скорее о кризисе среднего возраста».

Главную роль в фильме сыграла Анна Самохина, а трех любящих ее мужчин – тогда еще неизвестные широкому зрителю артисты из Петербурга. Кстати, снимать фильм по сценарию Вересова хотели и московская, и свердловская киностудии. Но они опоздали! Контракт с карельским сценаристом уже заключили продюсеры из Петербурга.

«Когда я писал сценарий, я предполагал, что это город, похожий на Петрозаводск. Но даже если есть какие-то совпадения с людьми, которые живут в Петрозаводске, - это случайно. Хотя, может быть, характеры я брал от своих знакомых»,

- признался Вересов.

Списывать характеры для своих персонажей Дмитрий ходил в популярный в те годы бар «Кивач». Там, по его выражению, он набирался «живой речи», необходимой для современных сериалов.

«Здесь собираются интересные, неординарные люди, это дает толчок к творчеству, к написанию сценария», - сказал автор. Так что завсегдатаи «Кивача» вполне могли увидеть впоследствии персонажей фильмов, очень сильно смахивающих на них!

В Петрозаводске открылся Второй международный фестиваль любительских видеофильмов. Увидеть, как живут американские дальнобойщики или петрозаводские водители маршруток – на фестивале это можно было сделать, потому что об этом в том числе снимали свои документалки авторы, приславшие фильмы. Оргкомитет отсмотрел все конкурсные работы, лучшие были представлены на суд зрителей в зале ДТДиЮ. «На фестивале будет номинация, посвященная городу Петрозаводску, его трехсотлетию, которое мы отмечаем в этом году. Будет номинация игровых фильмов. Номинация видеоклипов. И конечно, большая номинация документального кино», - сообщил Николай Хейкинен, член оргкомитета.

По мнению членов оргкомитета, уровень номинированных работ, по сравнению с прошлым годом, заметно вырос. Свои фильмы, клипы и зарисовки прислали авторы из Америки, Германии, Финляндии, из городов России и районов Карелии. Видеофестиваль шел три дня, и в воскресенье наградили победителей.

Таким было 14 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.