Чугунный забор вырос в центре Петрозаводска и возмутил архитекторов

На Градостроительном совете при Госстрое Карелии ровно 20 лет назад члены Союза архитекторов республики настоятельно просили рассмотреть вопрос о том, на каком основании руководство Петрозаводского университета решило обнести свой главный корпус чугунной оградой. Архитекторы Карелии были этим не довольны. Они считали, что ограда портит внешний вид центрального проспекта Петрозаводска.

Массивная ограда вокруг главного корпуса на пр.Ленина была уже почти готова. Когда ее начинали возводить, никто не думал, что она станет предметом споров и причиной конфликта между архитекторами и руководством вуза. Позиция администрации ПетрГУ была ясна: ограда нужна для того, чтобы обеспечить безопасность студентов и преподавателей, а также сохранность ценностей. Ректор Виктор Васильев уверял, что все делалось открыто, и о строительстве заграждения знали все: «Проектирование, согласование, в течение года это все происходило».

Члены Союза архитекторов РК считали, что возводимое сооружение нанесет урон облику Петрозаводска. Также они утверждали, что ни один из архитекторов республики не знал о том, что вуз намерен строить забор.

«Пространство перед университетом и широкая лестница двадцатиметровая – они решались, как часть ансамбля проспекта Ленина. И вот так вот неграмотно его сейчас заборов отграничивать – это, я считаю, неправильно. И если бы этот вопрос был вынесен на Градостроительный совет, то архитекторы бы конечно решили бы это по-другому»,

- заверила архитектор Елена Ициксон.

По мнению ее коллег, теперь пространство вокруг университета стало похоже то ли на зоопарк, то ли на зону. А сами студенты от инициативы начальства тоже были не в восторге:

-А зачем он нужен?! Его поставили, чтобы не сидели здесь студенты? По-моему, это не такая большая проблема, чтобы строить забор.

-Университет же задумывался… Он символизирует открытую книгу. А получается, что сейчас она закрывается.

Тем не менее, руководство университета прямо заявило: забору быть. «Для меня условие безопасности университета – это выше, чем общественное мнение, даже таких уважаемых людей, как наши архитекторы. Поэтому извините, ребята, но забор будет стоять». От себя добавим, что эта инициатива появилась задолго до того, как законодательно все общеобразовательные учреждения страны решено было огородить заборами в рамках борьбы с терроризмом.

Но были и отличные новости про наш ПетрГУ! Раз в пять лет государственные вузы России были обязаны проходить аттестацию и лицензировать новые виды обучения. И вот этой процедуре в 2003 году подвергся Петрозаводский государственный университет.

В том году там обучалось 20 тысяч студентов. Естественно, что членов комиссии по аттестации вуза (их было 14 экспертов из вузов Москвы и Петербурга) в первую очередь интересовало качество знаний студентов. Только 10% воспитанников нашего университета получили «неуды» при проведении тестов. В среднем по России этот показатель составлял 20%. К такой аттестации в нашем ПетрГУ готовились целый год.

«Мы проводили самостоятельно тестирование студентов в прошлом учебном году по тем дисциплинам, которые они изучали два года тому назад. То есть проверяли остаточные знания, насколько они прочны у наших студентов», - заявил ректор вуза Виктор Васильев.

Также он сообщил о том, что еще один показатель порадовал аттестационную комиссию – востребованность выпускников: «В 2002 году мы выпустили более 1200 специалистов по всем формам обучения. Это не считая филиала. Из них только 25 человек стоит на учебе в Службе занятости. И то – это по таким причинам (мы проанализировали), например – молодые мамы по уходу за ребенком». Члены комиссии обратили внимание на недостаток площадей в университете. В те годы студенты были вынуждены учиться в три смены. Но ректор надеялся, что эта проблема с помощью республиканских властей будет решена.

Таким было 13 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.