Авария на котельной предприятия Петрозаводска оставила район без тепла

Праздники ровно 20 лет назад были долгими и довольно холодными. Но особенно неуютно в те дни чувствовали себя жители Соломенного. С начала зимы в этом микрорайоне были постоянные проблемы с отоплением. Район согревала котельная предприятия «АВ-Инвест», бывший ПЛМК. Руководство предприятия утверждало, что оно развивается, а котельная ремонтируется. И с каждым годом в домах соломенцев должно становиться все теплее. Но вот местное население утверждало обратное, а обещаниям больше не верило.

Утепляться приходилось любыми доступными способами. Люди говорили, что такого безобразия, как в ту зиму, давно не было. А ведь зима еще только началась. Жители жаловались, что по квартире ходят в валенках, на термометре от 7 до 14 градусов тепла. На эти вопросы сотрудники «АВ-Инвест» отказались отвечать журналистам. Там сослались на то, что ответственные лица отсутствуют в данный момент. Журнал, где записываются параметры подачи тепла, тоже показать отказались. По всей видимости, там было что скрывать.

Представитель администрации в микрорайоне Соломенное Надежда Валдаева говорила, что ночью, 6 января в котельной случилась авария. Ситуация грозила стать чрезвычайной. Администрация города была поставлена в известность. Общими усилиями последствия аварии удалось устранить. Но это не означало, как говорила Надежда Владимировна, что проблем с отоплением не будет. По ее словам, местная котельная была в плохом состоянии и вина за происходящее целиком и полностью лежит на руководстве «АВ-Инвест». Это подтвердили и данные Единой Дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска.

«Первого числа у них поломка в дробильной машине, поломка транспортёра. Сырые опилки третьего числа, второго числа… Поэтому они не могут выйти на должные параметры, а стояли большие морозы. И шестого числа было нарушение гидравлики, это несколько другая авария», - процитировал документы Сергей Димитриев, директор этой службы, в которую стекались сведения обо всех происшествиях в городе.

Кто виноват в этих авариях, пытались выяснить, но жителей это мало волновало. Где искать защиты, они не знали и собирались выбрать самый простой способ борьбы за свои права:

«Платить мы не собираемся полностью! Пусть как хотят».

Впервые почти за 17 лет своего существования отечественная легенда хард-рока, а именно группа «Ария» посетила столицу Карелии. Одной из самых главных проблем при создании рок-групп вообще и тяжелых в особенности всегда было отсутствие хороших вокалистов. «Арии» повезло. Первый же пришедший в 1985 году при создании группы вокалист устроил всех. Это Валерий Кипелов. С тех пор состав группы неоднократно менялся. Музыканты уходили и возвращались опять. Неизменным оставался только стиль, в котором работал коллектив. Их частенько сравнивали с британскими металлистами «Iron Maiden». По мнению Валерия Кипелова, это не самое плохое сравнение! Среди других близких по духу музыкантов вокалисты Арии называли также «Judas Priest» и Оззи Озборна. Однако вкусы «арийцев» не ограничивались только тяжелыми группами.

«Я, например, сегодня взял с собой в поездку такой набор компактов: Моцарт «Реквием», Брукнер, «Queensryche», «Muse» и Оззи Озборн. Вот такой у меня набор!», - поделился Валерий Кипелов.

Группа «Ария», несомненно, имела все основания именоваться динозавром отечественного хард-рока. Почти 17 лет на сцене, больше десятка пластинок, концерты с легендами европейского хеви-метал – Удо Диркшнайдером и группой «Rage». Но в отличие от настоящих динозавров «арийцы» чувствовали себя бодро и вымирать не собирались. Свою отличную музыкальную и физическую форму они демонстрировали, отыграв двухчасовой концерт в Петрозаводске.

«В этом весь секрет кроется. Почему мы столько лет играем – потому что у нас никогда не возникало каких-то радикальных перемен. В головах. Мы никогда не старались петь по-английски. Покорять Запад. И все прочее. Что погубило многие отечественные группы. Единственное – что мы всегда стремились к совершенству. Что касается музыки, текстов, записей, всего остального», - сказал Валерий Кипелов.

Профессионализм «Арии» победил даже традиционно отвратительную акустику СКК «Центр». По мнению многих зрителей, выступление классиков российского металла стало лучшим рок-концертом, когда-либо проходившим в Петрозаводске.

Каждый хорош в своем деле и на своем месте. Этот репортаж – о необычном нашем земляке. Глядя на работы Игоря Усанова, никогда не подумаешь, что все это сделал человек, который совсем не видит света. Он потерял зрение, когда ему было 35 лет. «У меня даже желания жить не было первое время. Я просто был как сваленное дерево. Лежал. Не мог встать. По стеночкам перемещался», - вспоминал нелегкие времена Игорь. Затем жена и друзья убедили его, что нужно жить дальше. Ведь в семье подрастали дети.

Однажды сын попросил заточить карандаш. «Ну взял я нож и стал затачивать карандаш. Гляжу – получается. Потом у меня был кое-какой инструмент по резьбе, попробовал вырезать ложку. Обычную ложку. Почувствовал, что могу это делать», - рассказывал мастер. Так постепенно от простого к сложному Игорь Мстиславович начал путь к себе. Работа с деревом для него стала в первую очередь способом самоутверждения: «Я должен был заполнить тот вакуум, который образовался в связи с моей слепотой. Заполнить душу. Понимаете? Это главное».

С тех пор прошло 12 лет. Работал Игорь Усанов наощупь. Заготовку нужно было постоянно крутить в руках, вместо зрения все контролировали пальцы. При том, что мастер работал с остро заточенным инструментом, травм или порезов у него не было: «К инструменту своему я уже привык до такой степени, что режущая часть инструмента является как будто продолжением моих пальцев». Работы Игоря Усанова поражали душевностью и мастерством выделки. У него все было продумано и годилось не только для украшения, но и для практического применения. У него было создано много функциональных вещей для дома. Но вот продавать свои изделия Игорь Мстиславович не умел. Все больше дарил.

«Там, где начинается коммерция, я считаю, ширпотреб вот этот, там творчество заканчивается на этом», - говорил он. Для него дело было не в деньгах, а в возможности снова обрести мир, который он, казалось бы, потерял.

Таким было 8 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.